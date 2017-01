Svein Bjørge tar over Norwegian Wood

Saken oppdateres.

– Til sommeren er Norwegian Wood 25 år, og da skal jeg drikke øl!

Ordene kommer fra Wood-general Jørgen Roll, og signaliserer at den nåværende direktøren for Oslo Konserthu s er på vei ut av sjefsstolen for den historiske festivalen i Frognerbadet.

Inn kommer bransjeveteran Svein Bjørge, som også driver Tons of Rock i Halden og Steinkjerfestivalen, samt har søkt om etablere to nye festivaler i Sandvika fra 2018 .

– Jeg så at Norwegian Wood var i ferd med å gå inn, med skral økonomi og en god del gjeld. Mange av oss synes at festivalen er for viktig til å la det skje. Derfor hadde jeg lyst til å ta over, sammen med et proft lag av andre aktører, sier Svein Bjørge.

Er mulig å drive billigere

Sist fredag fikk han på plass en akkord-ordning med tidligere kreditorer, etter år med tøffe tak og minustall. I fjor ble festivalen under ledelse av Mie Skard kuttet til én dag og flyttet til Sukkerbiten , med dårlig besøk som resultat.

Nå starter Bjørge på det han kaller et «hastverksår», ved å booke artister frem mot tredagersfestivalen i midten av juni.

– Jeg har brukt tid på å lese regnskap og budsjett, og uten å kritisere de som har drevet før er jeg overbevist om at det går an å drive festivalen billigere, sier Svein Bjørge.

Et sted folk ser sine ikoner

Ingen artister er klare ennå, men de som tidligere har besøkt Norwegian Wood skal kjenne igjen festivalen.

– Vi skal videreføre profilen som festivalen er kjent for, nemlig et sted der folk går og ser sine ikoner. Wood har en spesiell scene, der det føles intimt som på en klubb, selv om det er plass til 9000.

– Men mange av disse ikonene er vel blitt for dyre å booke?

– De største artistene som Rolling Stones og Coldplay har man ikke råd til, nei, men andre i segmentet «classic rock» går fint å hente inn med et publikum på 9000. Dessuten finnes det etterhvert mange yngre ikoner også, som et nytt publikum har et langt og godt forhold til, sier Svein Bjørge.

Ting har gått fort i svingene de siste uken, men den nye sjefen gleder seg.

– For meg ble dette noe jeg måtte gjøre, når sjansen bød seg. Nå er dette bare lystbetont.