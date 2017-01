Saken oppdateres.

It-jenta, modellen Hanneli Mustaparta, har designet elleve strikkemønstre for Sandnes garn. Kolleksjonen ble lansert i november og rives bort fra hyllene straks den kommer inn, ifølge salgssjef i Sandnes garn, Eva Ølberg.

Hanneli-garnet rives bort

- Hanneli-garnet i merinoull er kjempepopulært og vi har solgt seks tonn av dette garnet så langt. Heldigvis produserer vi i Norge slik at det går kjapt å følge opp den store etterspørselen, sier Ølberg, og legger til at det generelt er stor etterspørsel etter ull for tiden.

- Norsk ull rører seg jo veldig nå, og det virker som om folk er blitt mer bevisste på hvor ulla kommer fra og at det benyttes miljøvennlige fargestoffer, blant annet, sier Ølberg.

- De fleste har altfor mye klær i skuffer og skap, uten at de finner noe å ha på seg, sier designeren Oda Midtlyng Klempe.

Hun er en av designerne bak klesmerket «Sølv» der grunntanken var å lage bærekraftige klær med «ekte råvarer» som blant annet ull. Nå jobber hun som designer for Scandinavian Design Group og er i gang med å etablere et ressurssenter for produksjon av klær i Norge.

Fremmer norsk ull

- Norsk ull har ikke vært så populært som merinoull og alpaccaull, men det er i ferd med å bli oppdaget som det fantastiske materialet det er. Den norske ulla klør mer enn for eksempel merinoull, men egner seg godt til ytterplagg, sier Klempe og legger til at ull generelt står sterkt i motebilde nå, i alle varianter. Folk strikker ullplagg som aldri før, gensere, kofter og jakker. Det finnes ullundertøy i alle mulige farger og mønstre. Og store ullskjerf er å se på «nesten alle».

Bærekraftig klesproduksjon

- Vi ser en trend nå som går mot at folk vil vite hvor klærne kommer fra og at mange er mer opptatt av råvarene. Det vi har sett i matvarebransjen har nådd klesmoten, sier Klempe. Hun tror mange ønsker å vite mer om klærne de bruker og om hvordan klærne er produsert. Det handler om å legge til rette for bærekraftig klesproduksjon, og da er ull blant våre fremste ressurser, ifølge designeren som har lagt «Sølv» på is, men fortsatt har som mål å fremme norske råvarer, og da i første rekke ull.

- Ull er et smart materiale fordi det er varmt og elastisk. Dessuten krever det lite vask. Den norske ulla har et kjempepotensial, også internasjonalt, fordi det i tillegg er slitesterkt og kan for eksempel benyttes i jakker, kåper og anorakker, sier Klempe og får støtte av Sidsel Skjelfjord som er husflidskonsulent i Sør-Trøndelag.

Varmende egenskaper

- Ull har så mange gode egenskaper. Den kan trekke til seg 50 prosent fuktighet før den føles kald. Lofotfiskerne dyppet ullvottene sine i sjøen før de begynte å ro for at de skulle få bedre grep og varme, sier Skjelfjord som tror ullas enorme popularitet nå ligger i kvalitetene. Klimaet her til lands gjør ull velegnet i en rekke sammenhenger.

Tone Skårdal Tobiasson er redaktør for Nicefashion.org, et nordisk samarbeid for mote- og tekstilbransjen. Hun er opptatt av at produksjonen av ull har tatt et kvantesprang når det gjelder kvalitetsforbedring de siste årene. Forbrukerne blir mer og mer opptatt av holdbar tekstur.

Prins Charles fremmer ull

- Ull er en kvalitetsråvare som både er tidløs og varig. Det finnes merinoull utviklet i Italia og Kina som både er vindtette, vannavstøtende og kløfrie. Jeg var nylig på besøk hos et veveri i Italia der det jobbes med ullkvaliteter og nordiske designere som Tiger of Sweden. Moods of Norway har også flyttet sine bestillinger dit på grunn av den spesielle ullkvaliteten. Tidsbildemessig er dette en kraftig reaksjon på kjøp- og kast-holdning, sier Tobiassen. Prins Charles er blant dem som fremmer bruk av ull gjennom den britiske organisasjonen «Campaign for wool». De ønsker å løfte bruken av ull som råvare i moteindustrien.

Miljøvennlig materiale

- De klassiske strikkegenserne i ull har blitt utrolig in blant unge som skryter på seg at bestemor har strikket den, eller at den er kjøpt på Fretex. Mikrofiber er en miljøbombe, og mange har av den grunn fått avsmak for motebransjen. De enorme mengdene med syntetisk materiale har muliggjort det volumberget av klær som folk nå tar med og mer avstand fra, sier Tobiassen.

Trondheimsdesigneren John Erling Vinnem som står bak «Johnny Love» satser på gode ullkvaliteter og kjøper stoff fra italienske veverier.

- Ull har er et rikt utseende og er en kvalitet som lever lenge. Ytterjakker i ull er de plaggene vi har med lengst levetid, noe som igjen gjør dem miljøvennlige, sier Vinnem.