- Jeg er ikke frisk, selv om det ser sånn ut

Saken oppdateres.

Det sier Linnéa Myhre, blogger og forfatter.

- Spiseforstyrrelser er en psykisk lidelse, og nærmere 99 prosent av dem som sliter med dette er normal- eller overvektige. Selv om jeg nå har en kropp som ser normal ut, tenker jeg fortsatt på mat døgnet rundt og kan ha problemer i visse situasjoner. Eksempelvis med å gå på restaurant hvor jeg mister kontrollen, sier Myhre åpenhjertig.

27-åringen fra Molde er i Trondheim i forbindelse med lørdagens premiere på teateroppsetningen «Evig søndag» på Trøndelag Teater. Det er Myhres bestselgende debutroman «Evig søndag» (2012) som er dramatisert av Trine Wiggen, og skuespiller Lina Hindrum (30) spiller jeg-personen i stykket.

Deprimert «sinnablogger»

Romanen ligger tett opp til det som en gang var forfatterens egen tilværelse. Jeg-personen Linnéa er en av de mest populære bloggerne i landet, en filterløs «sinnablogger» som blir invitert til talkshows og pryder ukeblad-forsider. Samtidig lider hun av spiseforstyrrelser og depresjon, men får til slutt hjelp av en kjent psykiater.

Da Adresseavisen var på teatret fredag formiddag, hadde Myhre ennå ikke sett et minutt av forestillingen. Men til slutt tok hun mot til seg og ble med inn i scenerommet. Etterpå var hun lettet.

- Dette var så fint! Nå er jeg tryggere foran premieren. Selv om jeg identifiserer meg veldig med Linnéa i stykket, er jo dette en rollefigur – og det er ikke meningen at det skal være meg. Samtidig er jeg glad for at det er Lina, som jeg kjente litt til fra før, som tolker jeg-personen.

Helt siden det ble klart at skuespiller og stjørdaling Trine Wiggen skulle lage en teaterforestilling av romanen, har hun holdt seg helt borte fra Wiggens prosjekt.

- Selv om det er veldig hyggelig at «Evig søndag» blir teater, er jeg glad for at det tok fem år før det ble en realitet. Det er godt med en slik distanse.

Sliter fortsatt med søndagsfølelsen

Linnéa Myhre skrev romanen i 2011 og 2012, en temmelig mørk periode i livet. Hun bodde i Oslo, slet med spiseforstyrrelser og depresjoner og måtte i en periode flytte hjem til mamma i Molde. Hun trengte mammas omsorg, mamma som strøk henne på ryggen mens hun lå på sofaen.

- Alle trenger omsorg, uansett om du er aldri så populære på nettet. Jeg tror nok mange unge ikke blir sett hjemme, og dette kan føre til at de gjør ekstreme ting på nettet.

- Hvorfor er søndag en ekstra tung dag?

- Alle butikker er stengt, og alt føles stengt innvendig. Søndager kan være klaustrofobiske, en lang ventedag. Da jeg hadde det som verst, føltes det som om alle dager var søndager. Jeg kan fortsatt få den dype søndagsfølelsen, det er følelse av unntakstilstand som er en integrert i meg, sier Myhre.

Fortsatt pessimist

Romanen forteller også om en ung, sårbar kvinne som gir mediene akkurat det de ønsker: En sint, rappkjefta blogger som ser mørkt på livet.

- Eksempelvis ble jeg invitert til NRK-programmet «Trygdekontoret» for å være den sinte, tøffe Linnéa. Men det det var jo ikke meg, men en rolle jeg trodde var forventet av meg. Jeg skjønte etter hvert at jeg måtte være meg selv, men det tok meg noen år å finne ut av dette.

Hun understreker at hun ikke har byttet personlighet selv om hun kanskje smiler litt mer.

- Jeg er fortsatt denne pessimisten, men nå tør jeg å vise at jeg er glad, sier Myhre som er kjæreste med artisten Sondre Lerche. I fjor ga hun ut sin tredje roman, «Hver gang du forlater meg».

I en verden av polerte, smilende rosabloggere vekket Linnéa Myhre oppsikt og fikk kjemperespons da hun blogget om egne psykiske lidelser. I dag finnes det mange bloggere som skriver om livets mørke side.

- At flere skriver åpent om dette er fint, men det innebærer også at du må tåle å ikke bli sett. Det kan være vondt å få null respons på et innlegg hvor du blottlegger deg selv. Da er det kanskje bedre å få profesjonell hjelp.

- Er det artig å skrive bøker?

- Nei, det er et slit, men artig når jeg er ferdig. Jeg skriver ikke romaner for å bli kjendis, men fordi jeg vet at det jeg skriver betyr noe for noen.