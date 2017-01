Krafttak mot kreft og - annet du kan finne på innendørs i helga

Saken oppdateres.

Festivalen i Verkstedhallen heter Kompisen Min, og overskuddet går uavkortet til Kreftforeningen og Krafttak Mot Kreft.

Artister stiller på de scener i arrangementet som har bakgrunn i at flere høyt verdsatte venner i miljøet har fått kreft de siste årene og noen dessverre også har falt fra.

«Vi skal stå sammen for dette kan ramme oss alle», sier arrangørene om kvelden som starter klokken 17.00 ikke bare skal preges av gravalvor.

Rabies er tilbake

Rabies var et av byens første punkband. Lørdag gjenforenes de etter mange tiår. Bandnavnet kan jo tolkes optimistisk. Noen sykdommer var sterkt fryktet, nå nærmest glemt.

Følgende andre artistene stiller: Svartlamon Hardkor, Svartlamon Damekor, Dreadnoughts, The Daily Hum, Yellow, Los Sin Nombre, Gautomatikk Band, Black Laymen, Project Atom Nova, Krim, Klara, Siri And Us, Carsten Tourrenc, Bjørn Fjeldvær, Rig Twins og Gastronautene.

Raga og TNT

«Tell No Tales»-turneen med TNT startet med tre utsolgte konserter forrige helg, fredag spiller de på Royal Garden. Konserten med Raga Rockers samme kveld på Byscenen er for lengst utsolgt.

LES OGSÅ: TNT feirer 30-årsjubileum for «Tell No Tales»

Bech og Ferrari

Det finnes alternativer for dem som foretrekker mykere toner og yngre artister. Nils Bech er en super konsertartist som er blitt løftet av deltagelse i «Skam», og kommer til å bli møtt med hengivenhet på Studentersamfundet fredag. Tomine Harket og Unge Ferrari kommer samme sted lørdag.

Timbuktu prater

Også hiphop-artisten Timbuktu er i byen, for å snakke om sin første bok «En dråpe midnatt en familiehistorie» på hovedbiblioteket fredag.

LES OGSÅ: Timbuktu ble utsatt for rasistisk vold i Trondheim

Yoko Onos tre

På Gråmølna åpner søndag mønstringen «Deltakelse» der hovedverket er Yoko Onos «Wish Tree». I Trondheim kunstforening, åpnet to utstillinger sist helg. Bente Haarstad har fotodokumentert sørsamisk reindrift, mens Mari Meen Halsøy reparerer krigens sår i Beirut med billedvev.

LES OGSÅ: Vi mailet med Yoko Ono for å få oppskriften

Teaterhelg

I dag starter vårsesongen i Teaterhuset Avant Garden med det første «voksen-stykket» til den profesjonelle teatergruppen Konstellasjonen. «Korrigeringer» vises også lørdag og søndag.

Interessen er stor foran «Evig søndag», en dramatisering av blogger Linnea Myhres første bok, som har urpremiere på Trøndelag Teater lørdag.

LES OGSÅ: Hun forteller hvor jævlig dette er

Barnas helg

Upremieren er en tid tilbake for «Dyrene i Hakkebakkeskogen», men det er godt timet at Victoria teater er innom Olavshallen søndag for en tradisjonell oppsetning av klassikeren, som har gått bra i animert kinoversjon gjennom julen.

På kino «Marcus & Martinus» urpremiere fredag, dokumentarfilmen har som første norske film urpremiere i hele Skandinavia samme dag.

Ken Loach i godt slag

For de noe eldre er premieretilbudet godt og variert, men helgens førstevalg på kino er nok gullpalmevinner « Jeg, Daniel Blake» av Ken Loach.

Tilbake til «Ommadawn»

Mike Oldfield gir fredag ut oppfølgeren til sitt klassiske tredjealbum «Ommadawn», 32 år etter- «Return To Ommadawn» er hans 26. album- og merk: Ingen strømming.