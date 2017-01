TNT feirer 30 år gammel klassiker

Saken oppdateres.

- Velkommen til Trondheim for jubileumskonserten for «Tell No Tales», Ronni Le Tekrø!

- Jo takk, nå er jeg på vei opp mot Trøndelag nok en gang. Vi har spilt der så ofte at vi fortjener en statuett snart. Jeg har padla i elva i dag, men nå har jeg fått meg en konjakk. Du ser ikke meg på et treningssenter, det er bare tull. I skog og mark er det derimot legitimt å ta seg en dram. Jeg vurderer forresten å flytte fra Toten og tilbake til Trøndelag.

- Fått nok av livet på landet?

- Jeg er like mye bonde om jeg flytter til Trondheim. Men jeg har lyst til å lage litt kulturelt kaos i byen. Du må ha noen midt mellom det flate på den ene sida og Motorpsycho på den andre.

- 30 år siden «Tell No Tales». Det begynner å bli en stund siden håret var som høyest?

- Ja, men bandet er mye mer vitalt i dag enn den gangen. Vi har hatt en fin læringskurve, det tar 30 år å bli ordentlig gode til det vi holder på med. Men rock'n'roll er jo ekstremsport for folk på vår alder. Vi er i risikoalderen. Livet er skjørt, det er ikke sikkert vi kommer tilbake om fem år!

- Jeg hører at influensaen har herjet i TNT-leiren denne uka?

- Ja dæven, jeg har ikke hatt influensa på ti år – men det er den beste rusen jeg har hatt på lenge. 40 i feber, jeg så syner og fikk rydda opp i mange ting oppi hodet!

- Sist dere skulle turnere, endte det som så ofte før med krangling. Hvorfor tror du ting blir bedre denne gangen?

- Jeg tror ikke på noen ting lenger. Vi er utrolig forskjellige og er individualister alle mann. Men vi har grunnleggende respekt for hverandre og har hatt lange samtaler. Tenkt over hvordan vi har oppført oss mot hverandre og fått en slags makeover. Skjerpings på alle nivå.

- Ny bassist, Ove Husmoen, har dere fått også?

- Det fungerer veldig bra. Vi har hatt bra bassister hele veien, men var på utkikk etter den autentiske «swingen» fra starten. Jeg har spilt med Ove i soloprosjektet mitt i ti år og trent ham opp, vet du.

- Så det blir topp tenning i Trondheim?

- Jeg er stolt over hvor gode vi er nå. Jeg ville ikke spilt etter oss på festival i sommer, for å si det sånn. I Trondheim blir det en hitparade. Ingen dårlige låter. Seks-sju fra «Tell No Tales» og noen overraskelser.

- Men ikke tittellåten, har jeg hørt?

- Den har vi kun spilt én gang live, og fant ut at vi var heldige som fikk den til den ene gangen i studio. Det er vel aldri spilt en kjappere gitarsolo som funker, og Tony synger trestrøken c. Men vi har lukta på den – så du skal aldri si aldri!

TNT – «Tell No Tales» Anniversary Tour - Radisson Royal Garden, fredag kl. 20.30