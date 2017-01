Tok et bevisst valg om å jobbe i Trøndelag

Saken oppdateres.

Kompaniet ble etablert i 2010 da fem kvinnelige skuespillere bestemte seg for å slå seg sammen for å styrke teatertilbudet i Trondheim og Trøndelag.

Flere scenekunstnere

De ble alle uteksaminert i 2008/2009 fra teaterutdanningen ved Høyskolen i Nord-Trøndelag (Hint) i Verdal, og har siden jobbet i Trøndelag.

- Da jeg var ferdig med utdanningen var jeg overrasket over hvor lite frilans-miljøet for profesjonelle skuespillere var i Trondheim. Det var et flytende miljø der de fleste kom hit bare for en kort periode for å jobbe. Men det har skjedd en vekst og miljøet med scenekunstnere som jobber frilans nå mye større, sier Kristina Kiberg (31).

Den frie teatergruppa har produsert mye teater for barn og ungdom, men 20. januar er det premiere på deres første forestilling for voksne, «Korrigeringer», på Teaterhuset Avant Garden (TAG). Stykket er skrevet av dramatiker Kristofer Grønskag.

- Men vi har tatt med oss lekenheten fra barneteatret, og det visuelle er likestilt med teksten, sier Kiberg, Elizabeth Piro Volan (32) og Siri Schnell Juvik (32).

Debatt om skuespillerutdanning

I fjor sommer kom Kristian Seltun, teatersjef ved Trøndelag Teater med et noe upopulært utspill: Han mente det utdannes for mange skuespillere i Trøndelag og at nivået i de frie teatergruppene ofte er lavt. Kristina Kiberg er uenig.

- Vi trenger et aktivt scenekunstmiljø i Trøndelag. Og jeg har tro på at jo mer teater vi har å by på, jo mer vil folk se.

- Men er kvaliteten på de frie teatergruppene i regionen for lav?

- Jeg tror Seltun sa det på et litt generelt grunnlag, og mener nok ikke Trøndelag spesielt. Med flere skuespillere trenger vi også flere teatergrupper og scener. Det er veldig positivt at teatersjef Per Ananiassen ved TAG er opptatt av «kortreist» teater.

- Et konstruert bilde i media

Kollega Elizabeth Piro Volan (32) avviser at de føler seg som mindre verdt fordi de jobber utenfor den statlige institusjonen Trøndelag Teater.

- Nei, vi føler oss slett ikke som «underdogs». Bildet av at skuespillere utenfor de store institusjonene ikke er gode nok, er nok et konstruert bilde som selger godt i media.

Frilansskuespiller Siri Schnell Juvik (32), som for anledningen er leid inn, peker på at skuespillere fort kan føle seg kneblet av den konstruerte forestillingen om at det er de store, etablerte teaterscenene som er målet for en skuespiller.

- Det er ikke mulig for alle å jobbe på et institusjonsteater, og det er heller ikke et mål, sier Juvik som både har jobbet for Trøndelag Teater, Nord-Trøndelag Teater og Teater Innlandet.

«Sånn feministisk teater?»

Men selv om Konstellasjonen satser i Trøndelag, er de som individer åpen for både film, teaterscene og andre skuespillerjobber andre steder i landet.

- Er det enda tøffere for kvinnelige frilansskuespillere enn for mannlige?

- Nei, i utgangspunktet ikke. Tidligere bodde det ingen fastboende, mannlige frilansere i Trondheim, men dette har heldigvis endret seg. Da vi var fem damer som startet kompani for sju år siden, var det imidlertid enkelte som sa «jaha, ja, blir det et sånn feministisk teater dette?». Sånne spørsmål får man heldigvis ikke i 2017, sier Kristina Kiberg.