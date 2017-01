Medisinstudent på dagen – artist på natten

Saken oppdateres.

Jenta som er halvt gresk og halvt norsk, bodde de tre første årene av livet sitt i Hellas. Siden har hun bodd i Tennfjord, helt til hun for ett og et halvt år siden flyttet til Trondheim. I tillegg til å studere medisin, jobber hun med egen musikk. Forrige uke slapp hun en ny låt «Man of Iron».

- Det har i hvert fall gått bra så langt. Jeg stortrives i Trondheim. Jeg har møtt mange flinke musikere, og har fantastiske medstudenter. De som var med i studio og spilte inn de siste låtene, er folk jeg studerer med.

Tenfjord, som selv kan det greske språket, reiser til Hellas minst én gang i året. Hun forteller at hun kan mye om kulturen og landet.

- Jeg er veldig glad i gresk musikk, språk og menneskene, det er en stor inspirasjon, sier hun.

Musikkonkurranse

I 2015 vant hun den største musikkonkurransen i Møre og Romsdal. Tenfjord mener selv at det hele var ganske tilfeldig.

- Jeg hadde jo hørt om det, men hadde ikke tenkt til å melde meg på. Jeg tenkte at jeg ikke hadde noe å stille med, men så var det noen som sa at jeg burde melde meg på. Jeg hadde jo en låt liggende, så jeg sendte inn den.

Hun forteller at musikkonkurransen åpnet mange dører, spesielt med tanke på studioinnspilling. Artisten er medlem bandet «Flu Fighters», som spiller på forskjellige studentfester, men forklarer at dette er mest som en hobby.

- Jeg er en soloartist, men jeg har jo med meg folk på scenen. Det er alltid det som har vært naturlig for meg. Det hadde vært veldig gøy å være med i et band, men nå i første omgang er det soloartist jeg tenker på.

Da Tenfjord var fem år gammel, begynte hun å ta pianotimer. Etter dette begynte hun i korps, før hun som åtteåring startet med sangtimer hos en sangpedagog.

- Jeg fant ut at dette var gøy, så jeg fortsatte med sang og piano. Det er de siste tre årene jeg har begynt å også skrive låter selv

Hun forteller at hun ikke kommer fra en musikalsk familie, men at de har vært store støttespillere selv om de ifølge Tenfjord ikke har så mye greie på musikk.

«The Stream»

I 2016 var hun med på TV2s nye program «The Stream», hvor hun til slutt endte opp på topp 30.

- Jeg ble kjent med mange flinke musikere, og fikk se litt hvordan tv fungerte. Det er flere som har kjent igjen låten min «Man of Iron» fra programmet.

Hun er ikke helt sikker på hvorfor hun ikke kom lenger enn til topp 30, men tror at det kan være av flere grunner.

- Det gikk dessverre ikke helt til topps, men det var en veldig god erfaring. Hvorfor det ikke gikk hele veien kan være av flere grunner. Musikk er en smakssak og denne gangen gikk det ikke, kanskje jeg ikke var det de var ute etter.

Trondheim Calling

Tenfjord skal i februar stå på scenen to ganger under Trondheim Calling.

- Jeg ble veldig overrasket når jeg fikk vite at jeg skulle være med. Jeg hørte om det da jeg flyttet hit, og tenkte at det hadde vært gøy å være med på. Jeg sendte inn søknad, og gleder meg masse til å opptre.

Hun håper at Trondheim Calling vil åpne flere dører, og beskriver seg selv som en sterk artist.

- Jeg vil si at musikken min er ganske sterk. På «The Stream» fikk jeg høre at jeg virka beskjeden før jeg gikk inn på scenen, men med en gang jeg begynte å synge ble jeg en annen person.

Artisten forklarer at hennes største inspirasjonskilde er menneskene rundt henne, og forteller at hun skriver mye om både sine egne, men også venners opplevelser.

- Jeg er veldig dårlig til å snakke om ting som handler om meg selv – ting jeg sliter med og sånn. Jeg bruker musikken til å få det ut og sortere tankene.

Den store drømmen er ifølge Tenfjord å få spredt musikken ut til enda flere, og å kunne reise og inspirere flere med musikken.

- Jeg vil leve av musikken, og møte flere mennesker gjennom den. Jeg har ikke noe konkret mål om å vinne en spellemannspris eller lignende. Jeg vil kunne holde store konserter og se at folk blir inspirert, forteller artisten som også kan røpe at hun har spilt inn to sanger som hun har planer om å gi ut snart.

