I dag stoler vi på Christopher

Saken oppdateres.

Christopher Davidsen innsats blir streamet av Bocuse d'Or Norge fra klokka 09.00 frem til dommerpanelet er blitt servert og dagens konkurransen er over. Han har trent mot dette øyeblikket i mange år, og det er grunn til å tro at han vil mestre prestasjonspresset godt.

Mandag kveld landet et charterfly fra Oslo på Saint-Exupéry flyplass i Lyon full av entusiastiske norske matentusiaster. Det kommer til å bli stemning på tribunen.

Denne gangen er det spesielt mange fra restaurantmiljøet i Trondheim på plass, ettersom både Christopher og hans assistent Håvard Christian Werkland til daglig jobber i Trondheim, henholdsvis Søstrene Karlsen og Scandic Nidelven.

Det er bare de to som jobber inne i konkurransekjøkkenet i Lyon. Men utenfor buret har de har også med seg «hjelpemann» og rådgiver Gunnar Hvarnes, som er en av kokkene i Norge med mest mesterskapserfaring. Hvarnes var selv med i Bocuse d'Or i 2011, da han vant bronse.

Høye forventninger

Forventningene er høye, Norge har svært gode resultater å vise til i verdens gjeveste kokkekonkurranse. Norge har den regjerende Bocuse d'Or – vinneren i Ørjan Johannesen. Han er på plass i kulissene i Lyon sammen med tre andre gullvinnerne Terje Ness, Geir Skeie og Bent Stiansen, sølvvinneren Tom Victor Gausdal. Til stede er også de profilerte Bocuse d'Or-kokkene Sven Erik Renaa, og Eyvind Hellstrøm som i sin tid måtte ta til takke henholdsvis fjerde og femteplass i konkurransen.

Ørjan Johannesen måtte bruke to deltagelser på å nå førsteplassen, den danske kokken Rasmus Kofoed deltok flere ganger før han vant. Sverige mest kjente kokk Matthias Dahlgren er den eneste svenske vinneren, dere nåværende stjerne Jonas Lundgren ble nummer to.

Kan Norge vinne to ganger på rad?

Norge har fem gull, to sølv, to bronse i Bocuse d'Or, i alt ni medaljer, og er med den nest beste nasjon. Frankrike har syv gull, to sølv og en bronse – i alt ti medaljer.

Det vil være litt av prestasjon både av Davidsen og Norge om det blir seier onsdag. Bare Frankrike som har vunnet denne konkurransen to ganger på rad, og selv vertsnasjonen har bare klart dette én gang.

Menyen avsløres klokka 08.00

Det har vært mye hemmelighetskremmeri og taktikkeri i forkant av konkurransen. Klokka 08.00 tirsdag starter konkurransen, og første da blir menyene til hvert enkelt land bli presentert. Bare noen obligatoriske ingredienser er med hos alle de 24 konkurrentene.

Forretten er i år definert av hva som ikke kan være med, for første gang skal deltagerne presentere en rent vegansk rett. I hovedretten er Bresse-kylling og hummer obligatoriske ingredienser.

Første deltager, Sverige, starter tirsdag klokka 08.00 – Norge er deltager nummer 11 neste siste av dagens deltagere, og starter klokka 09:40 – og skal presentere sine retter for dommerpanelet fem timer senere, klokka 14. 40