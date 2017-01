Ingen Oscar-nominasjon for «Kongens nei»

Saken oppdateres.

I desember ble det klart at regissør Erik Poppes «Kongens nei» var ett skritt nærmere en Oscar-nominasjon i kategorien beste utenlandske film, da den havnet på en kortliste med ni kandidater.

Den endelige nominasjons-listen med fem filmnavn ble i dag presentert sammen med de andre Oscar-nominasjonene. «Kongens nei» er ikke blant de nominerte.

«Tanna» fra Australia, «Under sanden» fra Danmark, «Min pappa Toni Erdmann» fra Tyskland, «Forhushande» fra Iran og «En mann ved navn Ove» fra Sverige er filmene som skal kjempe om statuetten.

«It's Only the End of the World» fra Canada, «Paradise» fra Russland, og «Løvetannbarn» fra Sveits nådde i likhet med den norske filmen ikke opp.

Regissøren hadde håp

Regissør Erik Poppe var i forkant av tirsdagens beslutning offensiv.

– Det er ni sabla gode filmer – eller åtte, for jeg er ikke i stand til å vurdere min egen, sa Poppe til NTB mandag.

– Altså er dette veldig åpent. Men jeg har et inntrykk av, når vi setter dem opp mot hverandre, har «Kongens nei» noe som gjør den til en av de sterkere kandidatene. Jeg har tro på at vi kan bli nominert, la han til.

Poppe uttalte seg på bakgrunn av reaksjonene han har møtt under to måneders kampanjevirksomhet med festival- og spesialvisninger i USA. Han mener «Kongens nei» må kalles en outsider fordi filmen hadde premiere i Norge så sent på året.

– De andre filmene har typisk hatt premierer i sine respektive land for et års tid siden, fått distribusjon og kjørt kampanje like lenge, påpekte Poppe.

«Kongens nei» handler om angrepet på Norge i april 1940 og ultimatumet som kong Haakon ble presentert av den tyske krigsmakten: overgivelse eller døden.

Hittil har filmen blitt av 720.000 kinogjengere i Norge etter premieren 23. september i fjor.

Selve Oscar-gallen er 26. februar.

Les Adresseavisens anmeldelse av «Kongens nei» her.