- Klart pappa er verdens beste kokk!

De håper på medalje, og selvsagt på gull, i Bocuse d'Or, men aller mest gleder de seg til Christopher har tid til å være pappa og ektemann igjen.

Fokuset til Norges representant i Bocuse d'Or-sirkuset har vært hundre prosent på menyen det siste halvåret. Nå er han ved målstreken og det er ikke bare han selv som er godt fornøyd med det.

12 deltagere har jobbet intenst på hvert sin kjøkkenavdeling gjennom tirsdag formiddag, på fem timer har de produsert rettene dommerne skal vurdere. Etter at de 13 siste deltagerne har presentert sine menyer onsdag, blir vinneren kåret onsdag ettermiddag.

Stemningen er innadvendt og konsentrert. På tribunen er tilstanden en ganske annen. Det er kubjeller, det er norske flagg, det er en hel gjeng med like T-skjorter som herjer på Bocuse d'Or-tribunen. De vet de må gjøre seg gjeldende, for ved siden av dem sitter supporterne fra Ungarn, med medbrakt jazzorkester, og lenger bort Japan med en hel trommerekke. Sverige, Danmark, Finland og vertsnasjonen Frankrike holder også grundig leven.

Blant supporterne er Christophers døtre Amalie (12) og Hedda (5), og Heddas mor Siri Hansen. Amalie bor i Arendal, de to andre i Trondheim, felles for dem er at de ikke har sett mye til Christopher mens han har vært i fullstendig i Bocuse d'Or-bobla de siste månedene. Nå følger de ham mens han er på oppløpssiden.

Det er spenning i lufta og morsomt å være til stede, slik det var under den europeiske finalen i Ungarn før sommeren. Men selv om det er stas å være på plass når pappa er i ilden og det er stort engasjement på tribunen, ser de mest fremover.

- Ungene gleder seg jo mest til han er tilbake, sier Siri.

Det gjør nok egentlig hun også, selv om hun er hundre prosent dedikert til hva mannens prosjekt.

Hatt god støtte

- Jeg visste jo hva jeg gikk til da han bestemte seg for å satse på dette, og jeg synes dette er like spennende som Christopher, sier Siri som har holdt fortet hjemme i Trondheim, med god hjelp og støtte fra sin mor og Christophers arbeidsgiver Søstrene Karlsen.

Christopher har vært hjemme i Trondheim én helg i tiden fra august og fremst til nå, mens Stavanger har vært basen. Siri og Hedda har vært i Stavanger hver tredje helg.

Christopher kommer fra Rogaland, og det var her Siri og han møttes, mens hun var bartender, han kokk. Siri fikk ham til sin hjemby Trondheim, der hun jobber med betong i Søbstad entreprenør. – Det er mamma som lager maten for oss mens Christopher er borte, ler Siri. Hun har ikke vært helt uten Christophers kokkekunst i den siste tiden heller. Hun tror hun har spist konkurransemenyen ti ganger.

- Er den blitt bedre?

- Å ja. Det er flere gangen jeg har tenkt at nå er det perfekt, nå kan det ikke bli bedre. Men så finner han på en ny vrier. Siste det skjedde var i forrige uka, etter at han laget den første gang i Frankrike.

- Hva tror du må til for at Christopher skal være fornøyd?

Tommel opp

- Han blir fornøyd med medalje, selv om han sikkert har enda sterkere håp. Men det aller viktigste er nok at han har får gjort sitt beste. Hva andre gjør kan han jo ikke styre.

- Klarer du å tyde kroppsspråket hans fra tribunen, om han har vært fornøyd med sine prestasjoner så langt?

- Om jeg hadde vært nærmere så, men ikke herfra. Men hans coach Gunnar har vist en tommel opp til oss noen ganger, så jeg skjønner at ting har gått etter planen, sier Siri Hansen.