- Nå skal det smake en øl!

Saken oppdateres.

- Det er sinnssykt digg å være ferdig, å vite at vi har gjort jobben vår, sier en utmattet Christopher W. Davidsen etter å ha fullført fem og en halv times kjøkkeninnsats i Bocuse d'Or-finalen i Lyon.

- Vi har jobbet bra på forhånd, og gjorde vårt beste nå i finalen, sier han minutter etter at hans team har presentert sine retter for dommerne og så ryddet og vasket kjøkkenet.

- Hva har du aller mest lyst på nå?

En øl - og så en fisketur

- En øl, sier Christopher etter ganske kort betenkningstid, men så har han allerede rukket å gi kona Siri en god klem og kost litt med døtrene Amanda (12) og Hedda (5).

LES OGSÅ: Klart pappa er verdens beste kokk!

Og når han kommer tilbake i Trondheim, går ferden ganske fort videre til Stoksund. - Det skal bli herlig å fiske i Litjvannet, sier Christopher.

Dårlig med søvn

Det har gått i ett i det siste halvåret, og mye søvn har det ikke vært de siste ukene – og slett ikke natt til tirsdag, konkurransedagen. Den dagen som har vært Christophers mål siden han for 15 måneder siden vant den norske uttagningen til det som kan kalles Kokke-VM.

Se de første bildene av konkurranse-menyen

12 lag konkurrerte tirsdag, de 12 siste skal i ilden onsdag. Alle forhåndsfavorittene, bortsett fra USA presentere sine retter tirsdag. Sverige, Danmark, Finland, Frankrike, Ungarn, alle må regnes med. Men det skal i høyeste grad også Norge.

- De gjorde akkurat det vi hadde vært enige om på forhånd. Guttene gjorde en god jobb. Ingen store ting gikk galt, sier coach Gunnar Hvarnes.

LES OGSÅ: Nå er det virkelig alvor

Sikringer gikk i kampens hete

- Men noen små?

- Nei, ingen små heller.

- Det var litt stress da to sikringer gikk samtidig mens vi holdt på som verst. Strøm til frityren, to varmelamper og et lampeskap var borte. Det var en periode med litt høye skuldre. Men etter fem minutter så var det fikset, sier commis Håvard Werkland.

LES OGSÅ: I dag stoler vi på Christopher

Mat som ser ut som mat

Han mener Norge lyktes i å lage mat som ligner på mat, og som smaker det utseende lover. Håvard og resten av det norske laget synes enkelt andre land pynter i overkant mye. – Vi lager mat, ikke dokkehus, sier Håvard Werkland, som understreker at han ikke har smakt maten til noen andre. Bare sett hvordan maten fremstått.

LES OGSÅ: Skal trylle frem norske smaker

Ungarn er en farlig konkurrent

Ungarn vant den europeiske finalen foran Norge, har en svært dyktig «uoffisiell» coach i den gamle danske vinneren Rasmus Kofoed, og regnes blant mange blant de største favorittene. Men noen synes altså at de mer lager dokkehus enn mat. Så spørs det hva dommerne tenker ...

Se medaljeutdelingen på adressa.no!

- Jeg kan ikke si så mye om dette, det er selvsagt mye vi må holde internt i dommerpanelet, og det vil alltid være ulike meninger i en dommerpanel på tolv. Men jeg kan si så mye som at nivået har vært veldig høyt og at Norge er med, sier Norges mann i smaksdommerpanelet, Lars Erik Underthun.

Onsdag klokken 18.00 starter premieutdelingen i Lyon. Hele seansen blir streamet på adressa.no

Følg showet direkte her.