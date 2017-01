Se bildene av Bocuse d'Or-menyen

Saken oppdateres.

Bresse-kylling og hummer er de obligatoriske ingrediensene til hovedretten.

Følg Christopher Davidsen live her

Trondheim og Norges håp Christopher Davidsens rett består av Saltbakt kyllinglår og kyllingbryst med hummermousseline og villsopp. Posjert hummerhale «a la Norvegienneà lad estragon og fennikelfrø sprø «trøffel» med grønne erter og pepperrot , vinterepler fra Vestlandet med syltet løk, spørstekt terte sprøstektt kyllingskinn, hummerklør og sjøsalat, sesongens grønnsaker i smørsaus og kyllingsjy og hummersaus.

Vegansk forrett

Men før den kommer på bordet, skal Davidsen og hans assistent Håvard Werkland presentere sin veganske forrett, som består av jordskokk fra Hommersåk og sprøstekt kjerne av purreløk, vinterhage med røkte jordskokker og hardangereple, grønnsaker fra markedet, emulsjon av purreløk og jordskokksaus, sprø kjerne av vårløk med tørkede grønnsaker og friske spirer.

Pirkearbeid på skyhøyt nivå

Det er pirkearbeid på svært detaljert nivå de to kokkene inne i buret skal bedrive de neste fem timene - inntil dommern– skal avsi sin dom over det norske lag og de 11 andre landene som presenterer sin mat i dag. Onsdag skal de to siste landene i ilden, før vinnerne kåres onsdag ettermiddag.

I folderen som presenterer menyen forteller Davidsen om tankene bak

Den norske kysten og havet er en skattekiste. Vi skattkistert hummer med den delikate smaken til kyllingen, med lagvise delikate smaker og teksturer av kylling og hummerkjøtt. Hvert lag har sin egen smak som bringer smaken av det naturlige bords.

Norske årstider

Et røft klima gir skarpt definerte årstider. Dette utfordrer oss til å tenke ukonvensjonelt om råvarer, og fordrer et samarbeid med bønder og fiskere.

Om tankene bak den veganske forretten skriver Christopher Davidsen; Et kaldt klima betyr også sakte naturlig vekst som gir oss planter og grønnsaker med rene og klare smaker. Spektakulær natur og iskalde vintre er typisk norsk, og det typisk norske skapes i dette røffe og ville klimaet.

Onsdag ettermiddag vil det vise seg hvordan menyen som avspeiler den norske naturen og det norske klimaet har slått an blant dommerne i det vinterkalde Lyon.