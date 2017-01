Christopher vant sølv

Saken oppdateres.

Håpet var gull, men målet var medalje, og det var ikke vanskelig å tolke kroppsspråket til Christopher da sølvet vat klart.

Etter en fysisk feiring, kom ettertanken. Det var en veldig sliten, men veldig rørt og tilfreds mann som tok imot medaljene, sølvstatuen og publikums hyllest.

Ikke lenge etter skvatt han opp på tribunene for å hilse på sin nærmeste familie og resten av familien.

- Dette er helt sykt sterkt øyeblikk, sa Christopher som lovet at han skulle holde ut lenge gjennom kvelden og natta som sto foran ham.

Christopher Davidsen hadde gått og gledet seg gruet seg for dette øyeblikket gjennom en knugende lang dag.

Det ble USA som gikk av med seieren, mens Island noe overraskende tok bronse.

Nest beste Bocuse-nasjon

På forhånd var det USA, Norge, Finland, Ungarn og Sverige som hyppigst ble nevnt som medaljekandidater, mens vertsnasjonen Frankrike og Danmark også alltid blir nevnt blant favorittene. Ungarn vant prisen for beste hovedrett, Frankrike vant beste vegaterrett og beste commi.

Norge er det nest beste landet i Bocuse d'Or. historien. Før Christopher Davidsens store prestasjon i Lyon denne uka, hadde Norge fem gull, to sølv og to bronse i Bocuse d'Or. Etter torsdagens medaljefangst har Norge nå ti medaljer, likt med Frankrike – med de har to flere gull.

Hjem til innsats i Trondheim

Team Davidsen består ellers av coach Gunnar Hvarnes og commis (assistent) Håvard Werkland. Håvard er opprinnelige fra Kyrksæterøra og skal nå tilbake til sin jobb på Scandic Nidelven i Trondheim.

Christopher Davidsen er fra Rogaland, men bor i Trondheim med kona Siri Hansen og datteren Hedda (5), og jobber som konsernkjøkkensjef for restaurantene Søstrene Karlsen, Caya, Kalas & Canasta og Almas. Etter en kort hvilepause, skal all hans energi legges inn på hjemmebane.

-.Jeg skylder noen poeng både i heimen og hos arbeidsgiver, sier Christopher Davidsen.

Arbeidsgiver Trond Åm hylte seg hes på tribunen mandag i selskap med norske tresorter og kubjeller.

- Det er så moro, det er så spennende. Spesielt når en vet at bak prestasjonen på kjøkkenet ligger 4000 arbeidstimer. Det er fullføringen av et sinnssvakt løp, sier Åm – som har det moro også utenfor tribunen på Bocuse d'Or-utflukt i Lyon.

Frokost med østers og champagne

Adresseavisen møtte Åm og resten av gjengen fra Søstrene Karlsen til østers og champagne i Les Halles Paul Bocuse i Lyon. Opplevelse og inspirasjon

- Alle dager burde startet med østers og champagne, istemmer Åm. Atle Karlsen er en av kjøkkensjefene på Søstrene Karlsen og er sammen med leder av matbutikken Kjøkkenveien Arild Blomli en av mange som er på tur til Lyon med en av restaurantbransjens største leverandører Bama. Det faglige programmet er omfattende, men like viktig med turen er selve opplevelsen, inspirasjon fra å spise på noen av verdens beste restauranter, det sosiale fellesskapet – og kontaktene som knyttes i løpet av uka.

Møtested for verdens fremste kokker

En rekke kolleger fra Trondheim og resten av landet er på plass på det som er restaurantbransjens svar på OL. Verdens beste fagmennesker møtes her. Og blant de beste er Christopher Davidsen, kollega av de fire, som de knapt har sett det siste halve året. Og som de gleder seg sterkt til at kommer tilbake til arbeidsplassen etter konkurransen.

- Han vil sette sterkt preg på våre restauranter, og kanskje aller mest Caya, sier Nina Karlsen. et er ikke ulogisk å tro at det at verdens nest beste kokk har det overordnede ansvaret på kjøkkenet vil gi restauranten en boost.

Nina håpet på medalje på forhånd Åm trodde på gull.

Men han har veldig sterke konkurrenter. Den sterkeste konkurrenten er USA, sa coach Gunnar Hvarnes på forhånd, og mente at teamet nok blir skuffet om de havnet utenfor pallen.

Hellstrøm fryktet USA

- Målet ha jo hele tiden vært medalje, så da blir vi jo skuffet om det ikke blir det. Men samtidig, alle som tror at det nærmeste er automatikk i dette fordi Norge har så mange bra plasseringer, må tro om igjen. Nivået er skyhøyt, og en må treffe dommernes smak, sier Hvarnes.

-USA har bestemt seg. De var nummer to sist. Nå vil de vinne. Og når USA har bestemt seg for noe, så har de både ressurser og ambisjoner. De er veldig farlige, sa Eyvind Hellstrøm noen timer før avgjørelsen falt.

Hellstrøm har i flere tiår vært sentral i Bocuse d'Or, og blant de viktigste rådgiverne til norske kandidater. Det er han også i år.

Saus preget av Hellstrøms unike erfaring

- Tenk at jeg har fått jobbe med min største helt, sier Christopher Davidsen om Hellstrøm, som har vært viktig i prosessen som endte med menyen Davidsen serverte dommerne tirsdag kveld.

Magisk purreløk

Hellstrøm fremheves spesielt en ingrediens i Davidsens meny: Purreløken – En tenker Wow! Dette er noe nytt, hvordan har han fått til dette, sier Hellstrøm som ellers berømmer Davidsens sterke vilje, hans evne til å tåle smerte og tilsynelatende stoiske ro under konkurransen.

- Det er tilsynelatende. Inni meg er det totalt kaos, sier Davidsen selv.

Så nervøs at han nesten kastet opp

- Jeg var inne og så på USA laget mat, men jeg ble så nervøs av det at jeg nesten måtte kaste opp, sier Christopher som har sett på også andre lags prestasjoner, og synes alle er alt for flinke, sa Davidsen noen timer før avgjørelsen. Så var det heldigvis bare én kandidat som var bedre.