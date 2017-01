- Når Christopher vinner, blir han legendarisk!

Saken oppdateres.

Det blir nemlig hans kollega på Søstrene Karlsen, Christopher Davidsen.

Trond Åm hylte seg hes på tribunen mandag i selskap med norske tresorter og kubjeller.

Følg konkurransen direkte her. Klokken 18.00 begynner premieseremonien.

- Det er så moro, det er så spennende. Spesielt når en vet at bak prestasjonen på kjøkkenet ligger 4000 arbeidstimer. Det er fullføringen av et sinnssvakt løp, sier Åm – som har det moro også utenfor tribunen på Bocuse d'Or-utflukt i Lyon.

Frokost med østers og champagne

Adresseavisen møter gjengen fra Søstrene Karlsen til østers og champagne i Les Halles Paul Bocuse i Lyon. Det er et matmarked godt over gjennomsnittet både i kvalitet og eksotisk utvalg. Her kan du velge mellom froskelår og skogssnegler, konfitert vaktel-lår og foie gras, oster som med så mye mugg at de omtrent går selv sammen med deg ut av lokalet. Og ikke minst østers.

- Er man på tur, er man på tur, ler Nina Karlsen unnskyldende mens hun skyller ned østers med bobler.

Opplevelse og inspirasjon

- Alle dager burde startet med østers og champagne, istemmer Åm. Atle Karlsen er en av kjøkkensjefene på Søstrene Karlsen og er sammen med leder av matbutikken Kjøkkenveien Arild Blomli en av mange som er på tur til Lyon med en av restaurantbransjens største leverandører Bama. Det faglige programmet er omfattende, men like viktig med turen er selve opplevelsen, inspirasjon fra å spise på noen av verdens beste restauranter, det sosiale fellesskapet – og kontaktene som knyttes i løpet av uka.

Møtested for verdens fremste kokker

En rekke kolleger fra Trondheim og resten av landet er på plass på det som er restaurantbransjens svar på OL. Verdens beste fagmennesker møtes her. Og blant de beste er Christopher Davidsen, kollega av de fire, som de knapt har sett det siste halve året. Og som de gleder seg sterkt til at kommer tilbake til arbeidsplassen sin etter konkurransen. Han vil sette sterkt preg på våre restauranter, og kanskje aller mest Caya, sier Nina Karlsen. Kanskje kommer han også hjem som verdens beste kokk?

- Jeg håper på medalje. Men det er tøff konkurranse. Jeg er veldig spent, sier Nina Karlsen.

Global Chef og Bocuse d'Or

- Jeg sier når, ikke hvis, Christopher vinner – og når han gjør det blir han legendarisk. Han er jo allerede legendarisk, fordi han er så sinnssyk dyktig, men når han vinner i ettermiddag, blir han den første som både ha vunnet det offisielle VM for kokker, Global Chef Challenge, og det uoffisielle og faktiske VM, Bocuse d'Or. sier Trond Åm.

Frykter USA og Finland

Men han har veldig sterke konkurrenter. En av dem er Finlands kandidat Eero Vottonen har sjanse til å bli legendarisk dobbeltvinner. Mens Davidsen vant Global Chef i 2014, er Vottonen den regjerende mester. Han slo Trondheims Thomas Borgan i den siste finalen nå i høst, og er også Finlands kandidat i Bocuse d'Or.

- Finland har overbevist i år. Så er det mange andre gode land. Ungarn er en vinnerkandidat, Sverige også. Men den sterkeste kandidaten er USA, sier coach Gunnar Hvarnes, som sier at teamet nok blir skuffet om de blir 4-7-plass. Lavere kan han ikke tenke seg de kommer.

Skuffet om medalje glipper

- Målet ha jo hele tiden vært medalje, så da blir vi jo skuffet om det ikke blir det. Men samtidig, alle som tror at det nærmeste er automatikk i dette fordi Norge har så mange bra plasseringer, må tro om igjen. Nivået er skyhøyt, og en må treffe dommernes smak, sier Hvarnes.

-USA har bestemt seg. De var nummer to sist. Nå vil de vinne. Og når USA har bestemt seg for noe, så har de både ressurser og ambisjoner. De er veldig farlige, sier Eyvind Hellstrøm.

Hellstrøm har i flere tiår vært sentral i Bocuse d'Or, og blant de viktigste rådgiverne til norske kandidater. Det er han også i år.

Saus preget av Hellstrøms unike erfaring

- Tenk at jeg har fått jobbe med min største helt, sier Christopher Davidsen om Hellstrøm, som har vært viktig i prosessen som endte med menyen Davidsen serverte dommerne tirsdag kveld.

- Han var spesielt viktig for sausen, den kan en nok si er et produkt av Hellstrøms unike erfaring, sier Davidsen.

Magisk purreløk

Hellstrøm selv sier at en ingrediens som Davidsens purreløk i årets meny er ting som kan svinge hans vei. – En tenker Wow! Dette er noe nytt, hvordan har han fått til dette, sier Hellstrøm som ellers berømmer Davidsens sterke vilje, hans evne til å tåle smerte og tilsynelatende stoiske ro under konkurransen.

- Det er tilsynelatende. Inni meg er det totalt kaos, sier Davidsen selv.

Se de første bildene av konkurranse-menyen

Så nervøs at han nesten kastet opp

Ifølge kona Siri hater Christopher Davidsen å vente, noe han selv bekrefter. – Jeg skulle mye heller konkurrert i dag, og sluppet en hel dags venting før premieutdelingen. Men jeg har sovet godt, jeg har fått være sammen med kona mi og døtrene mine, så alt var bra inntil jeg kom hit, sier Christopher.

- Jeg var inne og så å USA laget mat, men jeg ble så nervøs av det at jeg nesten måtte kaste opp, sier Christopher som har sett på også andre lags prestasjoner, og synes alle er alt for flinke.

- Dette er ren terror. Jeg må holde meg unna området inntil premieutdelingen, sier Christopher Davidsen.