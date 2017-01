Hva med kjertler til lunsj?

Saken oppdateres.

Det blir kanskje feil å si at «Anno»-feberen herjer, men det er i hvert fall stor interesse rundt realityserien fra Trondheim som sendes flere ganger i uka i NRK1. I et bygg ved Erkebispegården ved Nidarosdomen lever deltagerne tilnærmingsvis slik folk gjorde i 1537. Middelaldermat har derfor fått en sentral plass i programmet, og mange har fått med seg at de måtte spise kokt kujur i en av de første episodene.

- Spesiell konsistens

Lørdag har du mulighet til å smake på denne noe spesielle retten hvis du tar turen til Erkebispegården, forteller kokk Inge Johnsen ved Liantunet i Trondheim.

- Kujur er jo en kjertel og har derfor en noe spesiell konsistens, men det smaker helt ok. I vår versjon skal vi panere juret slik at det får en krispy overflate.

- Deltagerne klaget over at kujuret stinket når de skulle tilberede det?

- Jo da, det skyldes at det gjerne ligger noen melkerester igjen og det kan lukte. Derfor er det viktig at du skylder juret godt i forkant, sier Inge Johnsen som i snakkende stund har det store juret liggende foran seg på kjøkkenbenken.

- Imponert

Johnsen har en aktiv rolle i «Anno» som oldermann, det vil si en dommer som skal dømme om deltagerne greier svenne- og mesterstykkene de prøver seg på. Kokken og resten av Liantunet har laget alle matoppgavene i programmet, og Johnsen understreker at produksjonsselskapet la absolutt ingen føringer for oldermanns avgjørelser.

- Jeg er kjempeimponert over deltagerne som var nødt til å overleve på den maten de fikk utdelt. De hadde ikke tilgang til kjøleskap, og måtte ta vare på alle deler ved dyret på annen måte. Og det greide de.

I tillegg til å servere kukjertler og blodpudding, kan du også ta del i partering av sau og baking av flatbrød.

Silderester til baby

Som følge av industrialiseringen har mattradisjonene endret seg raskt de siste 60, 70 årene, og vi har fått et kosthold med mye bearbeidet mat.

- Vi trenger ikke å gå veldig langt tilbake i tid før vi finner et annet kosthold enn vi er vant med i dag. Min bestefar som var født i 1915 fortalte at han vokste opp med kujur til middag. Da han var baby var det dessuten vanlig å legge rester fra sild inn i et klede, og presse ut kraft som babyen suttet på og som ga barnet næring, sier Inge Johnsen.

Anno-lørdag byr også på foredrag og omvisning for voksne, mens barna kan hugge steinhuggermerker, bygge hvelv, male våpenskjold eller delta på historiefortelling og skoletime anno 1537.

Jazz, ølsmaking og animerte troll

Er ikke senmiddelalder noe for deg, er det imidlertid mer samtidsorienterte aktiviteter å ta seg til denne helgen. På Dokkhuset kan du fredag og lørdag oppleve Trondheim Vinterjazz Weekend med blant annet Ivan Blomquist Trio og Hildegunn Øiseth Quartet.

På Skansen stasjon kan filminteresserte barn se og lære hvordan trollet ble til i møte med filmskaper og animatør Pjotr Sapegin fredag. Samme kveld er det ølsmakerkurs på Antikvariatet på Bakklandet.

Trondhjemmer og multikunster Kim Hiorthøy er dessuten aktuell med spillefilmen «Rules for everything» på Trondheim Kino, en film hvor vår filmanmelder trillet terningen til fire.