Maria Mena synger i Nidarosdomen

13. februar kommer artisten Maria Mena til Nidarosdomen. Isfit-festivalen starter 9. februar og pågår til og med 19. februar.

- Åpenhet er en viktig del av arbeidet for å redusere diskriminering, og Isfit er stolte av å kunne presentere Maria Mena som en del av det tematiske programmet, sier konsertsjef i Isfit, Bendik Sem Kvernevik, i en pressemelding.

Åpen om psykisk helse

Menas engasjement for psykisk helse er godt synlig i musikken hennes. Birte Gresseth, studentprest ved NTNU, ser på tematikken som svært relevant.

- Når Isfit ønsker å arrangere denne konserten nettopp i Nidarosdomen, er det fordi de vil at budskapet skal stå i fokus. De ønsker ingen «festkonsert», men en ramme som gir ro, som bygger opp under temaet. Nidarosdomen er et sted hvor mennesker gjennom alle tider har kommet med sine liv, ikke minst når det har vært på det mest sårbare, sier Gressethi pressemeldingen.

Billettsalget starter 26. januar.

