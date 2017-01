Nå vil enda flere motehus i Europa selge John Erlings klær

Saken oppdateres.

I 2009 gikk Stargate-gründer Mikkel Eriksen og kona Hege Fossum Eriksen inn med tre millioner kroner og hjalp til med lanseringen i USA. Johnnylove vant innpass på det fasjonable varehuset Saks Fifth Avenue i New York. I fjor flyttet Vinnem butikken sin fra Buran og inn til Midtbyen.

- Det vi tilbyr som ikke alle andre gjør er klær av høy kvalitet med et unikt særpreg gjennom snitt, detaljer og materialer, i tillegg er alle produkter produsert bærekraftig i Europa.

For første gang deles det ut en designpris i Ut-Awards, Vinnem er én av tre nominerte.

Stem på dine favoritter her.

Vinnem forklarer at Johnnylove har hatt mange oppturer og at de i forrige uke var i Berlin under moteuken. Han forteller at de fikk super tilbakemelding og flere nye kunder i Europa på neste vinterkolleksjon.

- Det var den nyeste oppturen. Ellers så har vi jobbet hardt og lyktes med å befestet oss i det tyske markedet. Vi selger til mer eller mindre 50 butikker i Tyskland, Østerrike og Sveits, sier han.

Vinnem er forteller at han er mer opptatt av å fokusere fremover og på oppturene.

- De store nedturene våre fokuserer vi ikke på, men ting går ikke alltid etter planen i denne bransjen heller.

LES OGSÅ: Johnnylove har lagt ned butikken i Oslo

Bra by å drive i

Han mener at Trondheim er en bra by å drive i, spesielt fordi mange er interessert i hva som skjer, og at det er mye support.

- Bonusen med å være i en såpass liten by er at mange bryr seg og følger med. Utfordringen kan være at det er langt til neste by og ut til verden.

Vinnem mener at de er best og mest kjent for yttertøy og strikk, men sier at de hele tiden jobber med å videreutvikle, og at de fortsatt kan bli enda bedre.

- Vi jobber med å bli bedre på alt. Jeg ønsker meg mer tid, men har ikke funnet noen måte å strekke på døgnet som ikke resulterer i grå hår.

Fremtidsplanene til Vinnem og Johnnylove er å fortsette som før, og å befeste seg som en liten aktør i verden på dame- og herredesign.

- Vi har ikke fokus på å være størst i verden, vi er en liten, stødig butikk. Folk vet hva de får hos oss.

LES OGSÅ: Johnnylove åpner motehus i Midtbyen

LES OGSÅ: - Nå skal det smake en øl!