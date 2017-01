Sølvfest hele natten

Saken oppdateres.

Christopher Davidsen ble tidlig torsdag kveld utropt til sølvvinner i det uoffisielle kokke-VM Bocuse d'Or.

Den store norske kontingenten som har vært til stede og skapt liv og røre på tribunen og i bybildet hadde et sterkt ønske om å få hylle Christopher og assistent Håvard Werkland, og det fikk de.

Utestedet La Maison midt i Lyon var leid for anledningen, og et fullstappet lokale var kommet i god stemning av god drikke og norsk DJ før Christopher Davidsen og hans følge entret scenen.

Et følelsesladd Christopher hadde behov for utblåsning etter et halvt år i Bocuse d'Or-bobla, og det fikk ham. Men ikke før han hadde takket en rekke sentrale medhjelpere som gjorde en ny topplassering for den norske kokkemiljøet mulig.

Den viktigste støttespilleren fro Christopher har vært kona Siri Hansen, som har styrt familielivet hjemme i Trondheim mens Christopher har fordypet seg i kulinariske detaljer. Hun ble dratt opp på scenen for hyllest.

De tidligere norske Bocuse-deltagerne er en sammensveiset gjeng - og et knippe av dem, med Terje Ness i spissen - sto for den mest håndfaste hyllingen av årets sølvvinner. Han ble ettertrykkelig dynket i to flasker eksklusiv champagne.