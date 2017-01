Fra et tårn på Brattøra selger denne duoen egenproduserte klær

Saken oppdateres.

«Morsom, enkel og elegant», er det kunstneriske mantraet bak deres todelte produksjon med serieproduserte plagg og plagg laget på bestilling. De selger klærne sine fra tårnet på Brattøra, i tillegg til utvalgte butikker over hele landet.

- Vi kan jo tilby plagg som er skreddersydd og tilpasset hver enkelt person. Vi lager unike plagg som for eksempel selskaps- og brudekjoler, sier Rita Nylander.

For første gang deles det ut en designpris i Ut-Awards. DUODU er én av tre nominerte.

Samtidig som duoen lager unike enkeltplagg, har de også en serieproduksjon.

- Vi synes det vi har holdt på med har vært en opptur – at vi har fått til å drive en virksomhet i 20 år, ved å lage klær. Vi har holdt på med det vi har hatt lyst til.

Få konkurrenter

- Trondheim er en passe stor by, vi trives godt her. Det er en oversiktlig by, og folk vet hva vi holder på med. Det er lett å nå ut med et budskap, og vi konkurrerer ikke med så mange.

Selv om duoen trives i byen, mener Nylander at den også til tider kan bli litt for liten.

- Det er både på godt og vondt at byen er liten, vi skulle gjerne hatt et større marked nært oss, forteller hun.

Designeren mener selv at duoen er gode på å gi råd og å se kundene sine.

- Vi er gode på å vise dem muligheter, også klarer vi å skape produkter som er tydelige, det er lett å kjenne igjen det vi holder på med. Selv om produktene er veldig enkle, så har de en signatur.

Vil ut i flere butikker

Nylander forteller at de kunne vært bedre på markedsføring.

- Når man driver en tomannsbedrift hvor vi to skal gjøre det meste, så er det begrenset hva vi får til. Jeg ser absolutt at vi kan bli bedre på salg via nettet også videre.

Fremover ønsker designerduoen å få produktene ut i flere butikker.

- Vi har også lyst til å lage en utstilling igjen, og har begynt å drøfte det. Det er en av tingene vi ser frem til nå, sier Nylander.

