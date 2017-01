Høy puls fra scenen med Hjerteslag

Saken oppdateres.

- Velkommen til Trondheim! Har dere vært her før?

- Takk! Ja, vi spilte på Klubben for kanskje to år siden, så det blir et fint gjensyn. Vi er veldig glad i Trondheim, vi syns bergensere og trøndere går godt overens med hverandre. Vi er jo kystfolk. Trondheim er den beste byen i Norge etter Bergen.

- Hva vet dere om Trondheim?

- Vi vet at dere har Svartlamoen og Uffahuset, hvis det fortsatt står ennå. Også vet vi at de arrangerer Pøbelrock. Byen har et skikkelig godt rockemiljø, de har i hvert fall hatt det tidligere. Jeg kjenner ikke byen så godt akkurat nå, men bassisten vår har bodd der før, og gleder seg veldig til å komme.

- Hva er forventningene deres til trønderpublikummet?

- Vi har egentlig ikke så mye forventninger til publikummet, men mer til oss selv. Vi er veldig spent på å spille de nye låtene våre, dette blir jo en turnéstart for oss. Ellers så håper vi at det kommer en del folk, det er jo best for alle.

- Hvordan er stemninga innad i bandet, er dere mye sammen?

- Ja altså, nå er vi jo sammen fordi vi bruker veldig mye tid på Hjerteslag, enten om vi øver, spiller, produserer eller reiser. Vi er så heldige at vi er gode kamerater og kommer godt overens. Men vi har våre egne separate liv, så nå om dagen treffes vi mest på grunn av bandet. Det er ikke alle som er så heldige, vi har det veldig gøy når vi reiser.

- Blir det mange hjerteslag og høy puls på konserten?

- Ja, det tror jeg. Det pleier å være det når vi spiller. Det blir høy puls på scenen, vi kommer til å gi alt. Jeg er veldig spent på om det nye materiale funker bra live. Gleder meg.

