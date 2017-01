Innlemmes i Hall of fame for andre gang

Saken oppdateres.

Disse tre artistene fikk flest stemmer blant de ti som fagjuryen hadde nominert, så den gode regien som ligger i sammensetningen er tilfeldig.

60-tallets største

Dizzie Tunes er det store norske poporkestret fra 1960-tallet, med mange store hits i Beatles-tradisjon og usedvanlig scenetekke. Senere utviklet de seg i retning av show og revy, og det er som Norges mest populære showgruppe de vil bli husket – med mange tydelige medlemmer, blant dem frontmann Yngvar Numme og den markante komikeren Tor Erik Gunstrøm. Sistnevnte fikk tidligere denne uka Kongens fortjenestemedalje i gull, så dette er en fin uke for ham.

70-tallets største

Popol Ace var det største norske rockbandet på 70-tallet (selv om spesielt trøndere kanskje vil holde Prudence som enda viktigere). De slo «nesten» gjennom internasjonalt, og talte i tillegg til norsk rocks mest markante frontmann Jahn Teigen glimrende musikere, som også satte sitt preg på en rekke innspillinger med andre artister.

Jahn Teigen ble innlemmet i Hall of fame som soloartist i 2012, og nå som frontfigur i Popol Ace. Han er dermed den første med to medlemskap i norsk populærmusikks «æresdivisjon». Tør vi tippe at Åge Aleksandersen blir den neste, at Prudence blir nominert i 2017?

80-tallets største

Raga Rockers var kanskje det mest spennende norske bandet på 80-tallet. De platedebuterte først (i 1983) av bandene som senere er blitt omtalt som «De fire store» i norsk rock - – men blir innlemmet i Hall of fame sist. Jokke & Valentinerne var blant de første fem i 2011, DumDum Boys i 2012, mens deLillos ble innlemmet i 2014. Raga var akutelle i fjor både med storstilt hyllest fra andre norske artister og bokutgivelse. De er fortsatt et aktivt band, og spilte senest forrige helg en utsolgt konsert på Byscenen i Trondheim.

Møter og skaper kritikk

Hall Of Fame-juryen blir jevnlig kritisert, og den hyppigste innvendingen har vært at Raga Rockers ikke har vært innlemmet. Storjuryen utgjøres av 150 norske artister, journalister og bransjefolk. Etter mange nominasjoner, både for Raga og frontfigur Michael Krohn, er de nå altså inne.

Michael Krohn selv er ikke akkurat den som har vært mest opptatt av å Rockheim hall of fame

En annen innvending er at lite rocka artister som Wenche Myhre, Alf Prøysen og nå Dizzie Tunes er med i Rockheim hall of fame. Det bunner i at museet Rockheim har et misvisende navn. Tross navnet er de ikke et museum for rock, men generelt for norsk populærmusikk, og det skal også Rockheim hall of fame reflektere.

Nytt tidspunkt, åsted og programleder

Dette er det syvende året seremonien gjennomføres. Med de siste tre er 26 artister med i norsk populærmusikks mest eksklusive klubb. Det skjer tre vrier i årets utdeling. Etter at den tidligere har vært arrangert på sensommeren, er seremonien nå fremskyndet til mai – og etter noen år på Clarion Brattøra, blir showet nå arrangert i Olavshallen. Etter et par år med Haddy N'jie som programleder, er det i år Tomas Feldberg som skal lose publikum og tv-seere gjennom showet.

- Det har vært problemer rundt utdeling i august – både fordi mange artister er opptatt og at vi drukner i andre arrangementet. Vi føler også at vi er moden for å ta showet et skritt videre i forhold til publikumskapasitet, og gleder oss til å innta Olavshallen, sier direktør i Rockheim Sissel Guttormsen.