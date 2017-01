«Making a Murderer» kommer tilbake

Saken oppdateres.

Ifølge USA Today sier en talsperson for Netflix at Laura Ricciardi og Moira Demos spiller inn nytt materiale og at det nå er opp til regiduoen å finne en premieredato i løpet av året.

«Making a Murderer» handler om Steven Avery som satt 18 år i fengsel for en voldtekt han ikke hadde begått. Kort tid etter frigivelsen ble han igjen tauet inn av politiet, denne gangen for mordet på en 25-årig fotograf.

Adresseavisens kommentator Terje Eidsvåg mener TV-serien «Making a Murderer» gir rystende løft for dokumentarfilm som føljetong.

Kritikkverdig etterforskning

Serien undersøker ulike scenarioer og holder døren åpen for at Avery kan være uskyldig dømt – igjen.

Også Averys nevø, Brendan Dassey, da 17 år, ble fengslet for å angivelig ha hjulpet onkelen med drapet. Advokater har imidlertid funnet flere kritikkverdige forhold ved etterforskningen.

Familien ble verdenskjent etter at Netflix-serien «Making a Murderer» fikk premiere i desember 2015.