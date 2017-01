- Denne prisen handler ikke så mye om meg, men heller min bransje

Saken oppdateres.

- For meg inngår mat, drikke, service og hele den pakken i en forestilling. For meg er det et kunststykke, det krever masse ferdigheter, og gjennomførelsen er ikke gitt at man kan, det er noe som krever det lille ekstra av folk, forteller Fagerhøi.

Hun er lettere sjokkert når adressa.no snakker med henne etter arrangementets slutt. Under årets Ut-Awards vant hun det som kanskje er den gjeveste prisen, nemlig «Årets kulturpersonlighet». Da hun gikk opp på scenen for å motta prisen ble hun hyllet med stående applaus, og hun takket alle som har stemt henne frem.

- Dette er stas, jeg ble helt satt ut rett og slett. Jeg hadde faktisk ikke trodd at jeg kom til å vinne. Tusen hjertelig takk til alle som har stemt.

Viktig del av kulturlivet

Hun er rask med å nevne hvor mye denne prisen betyr for mat- og servicebransjen.

- For min del så føler jeg at denne prisen ikke handler så mye om meg, men heller min bransje. Bransjen anerkjennes for den jobben vi gjør, og som er en veldig viktig del av kulturlivet. Man tenker kanskje ikke mat når man tenker kultur, men ved å få denne prisen føler jeg at det jeg gjør blir verdsatt.

Skal du feire i kveld?

- Ja, må jo det, sier hun og ler.

- Men først må jeg finne mine venner fra Røst, de vant også pris i kveld. Vi skal sikkert ta noen glass og bare ha det kjempegøy. Vi står på, og jobber i på de tidspunktene hvor folk flest er ute og hygger seg, så nå er det vår tur til å kose oss, sier Fagerhøi.

Ligger godt an før åpning av ny restaurant

Fagerhøi har hatt et travelt halvår. I mars 2016 vant hun første sesong av kokkekonkurransen «Top Chef», hun har gjestespilt under matfestivalen «Food and Fun» på Island, forlovet seg og iløpet av våren åpner hun restauranten Bula i Trondheim.

- Det er veldig travelt nå før åpning, det er sinnsykt mange ting som må falle på plass, men jeg ligger godt an før åpning, røper hun.

Med det mener Fagerhøi at helheten begynner å ta form. Hun gleder seg veldig til at restauranten skal åpne til våren.

- Jeg gleder meg til å invitere folk inn i min verden, og jeg håper at folk klarer å senke skuldrene og nyte den opplevelsen vi ønsker å tilby folk.