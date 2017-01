Saken oppdateres.

- Jeg hadde ikke forventet å motta denne prisen, men setter veldig pris på det, sier hun fra scenen.

- Koselig å rusle seg en tur

- Jeg bor jo på andre siden av blomsterbrua nå, og da er det veldig koselig å bare rusle seg en tur bort til prisutdelingen, forteller hun før prisutdelingen startet.

Ragde har vunnet samme pris før og synes det er veldig stas å være nominert igjen.

- Det er så fint at det er folket som stemmer, og at det ikke er en jury som sitter i et lukket rom som står bak avgjørelsen. Dermed blir det mer spesielt.

Overrasket

Fra scenen sier Ragde at hun ikke hadde forventet å motta prisen.

- Jeg ble overrasket, og setter veldig pris på det.

Hun mener at Ut-Awards som arrangement har mye å si for byen.

- Det har veldig mye å si. Og det er en sånn bredde, og så er det blitt tradisjon og folk gleder seg til det. I tillegg er det så mange ulike kategorier, og en miks av litteratur, utesteder og musikk. Det er et fenomenalt artig konsept, sier hun.