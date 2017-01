- Hyggelig, men uetisk

Saken oppdateres.

Torvald Sund (64) var nominert i kategorien Årets trønderske forfatter, som i år gikk til Anne B. Ragde, og presiserer at det er svært hyggelig å bli nominert.

- Ikke minst synes jeg det er flott at Adresseavisen deler ut en slik kulturpris, det er en fin måte å markere kulturlivet på. Men jeg er kritisk til avstemningen. Ved at leserne avgir stemmer på nett, er det den som greier å mobilisere flest stemmer blant venner og bekjente – blant annet på Facebook – som vinner. Det burde heller vært en fagjury som kåret vinnerne, mener Sund som er aktuell med romanen «Bøt nota, fang livet».

- For å si det sånn, jeg har ikke stemt på meg selv, sier Sund med et smil.

- Engasjement

Sjefredaktør Tor Olav Mørseth i Adresseavisen er enig at så lenge det er en avstemning er det en fordel for dem som er flinkest til å mobilisere.

- Samtidig er dette en folkepris, og ikke en fagpris som deles ut av en jury. Da er det også et spørsmål om hvem som skaper mest engasjement, sier Mørseth.

- Gullår for meg

Bortsatt fra Sunds lille stikk, var det svært gemyttlig stemning da Ut-Awards gikk av stabelen for 17. gang på Dokkhuset i Trondheim tirsdag kveld. Ut-Awards er en kulturpris i regi av Adresseavisen, og det er altså leserne som stemmer fram vinnerne i hver kategori.

Hildegunn Eggen (62), som ble kåret til årets trønderske skuespiller, var gledestrålende.

- 2016 var virkelig et gullår for meg. Jeg går ikke av med førtidspensjon med det første, ler Eggen som var nominert for tre roller i tre ulike oppsetninger.

Tippet riktig

Det trønderske ute- og restaurantlivet er blomstrende, og har også fått stadig flere kategorier i Ut-Awards. Både årets kafé, restaurant, utested og utelivsnykommer ble kåret.

- Det er veldig artig at det er kommet så mange gode restauranter i Trondheim, og vi synes det er en ære å bli nominert. Men vi har mest tro på at Røst blir årets restaurant. De er knallgode, uttalte altmuligkvinne Jeanette Johansen hos nominerte Mathallen som fikk rett: Røst Teaterbistro ble årets restaurant.