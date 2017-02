Fjellbu sto opp for menneskeverdet

Saken oppdateres.

Et trykk av Bleken utgjør Biskop Arne Fjellbus kirke- og samfunnspris, som er etablert i forbindelse med 75-års- jubileet for den dramatiske søndagen under andre verdenskrig.

Den første prisen skal deles ut av bispedømmerådet først til olsok, men opprettelsen av prisen ble markert ved en høytidelighet i Nidarosdomen tirsdag 1. februar 2017, på dagen 75 år etter begivenheten.

Kobler domen med Auschwitz

Håkon Blekens collage kobler et foto av Nidarosdomen med inngangsportalen til Auschwitz og en strålende sterk vårsol – eller er det kanskje en stjerne?

Kranset rundt trykket midt i domen var blant annet kunstneren, biskop Tor Singsaas., historiker Rolf Grankvist og Fjellbus barnebarn Helge Lysaker.

Sto tydelig frem mot undertrykkelse

De mintes en sterk personlighet som ved flere anledninger sto tydelig frem mot undertrykkelse, for menneskeverd, både før, under og etter andre verdenskrig. Fjellbu jobbet som prest i domkirken i de sosialt urolige 20-årene, var domprost i første del av krigen, og etter år i forvisning kom han tilbake som biskop fra 1945 helt frem til 1960.

- Fjellbu sto frem og var tydelig på de kristne verdiene. Som sittende biskop kan en nesten bli deprimert når en setter seg inn i hans livsverk. Vi trenger mennesker som med mot og klarsyn kjemper for menneskeverdet, sier Singsaas.

-Prisen skal henge høyt og skal bare deles ut hvert tredje år. Vi har 80 kopier av litografiet, så denne prisen betyr at prisen kan holde på noen år, ler biskop Tor Singsaas.

Den dramatiske søndagen

Kort fortalt skjedde følgende 1. februar 1942: Nazistyret ønsket å markere at Vidkun Quisling skulle innsettes som ministerpresident med en samtidig festgudstjeneste i Nidarosdomen. Fjellbu nektet å samarbeide om dette, nektet å la nazigudstjenesten være denne søndagens offisielle gudstjeneste og besluttet å utsette sin vanlige søndagsgudstjenesten tre timer. Styresmaktene hindret menigheten i å komme inn i kirken, men flere tusen ble stående ute på Vestfrontplassen i 25 minusgrader. Der sang de blant annet «Vår Gud han er så fast en borg». Episoden hadde konsekvenser for Fjellbu som måtte flytte fra byen og senere landet, men ikke minst for forholdet mellom staten og kirken, drøyt tre uker senere la samtlige norske biskoper ned sine embetene og bruddet mellom stat og kirke var et faktum.

En modig mann

- Jeg husker dette godt. Jeg var ikke til stede selv, men det var et tema hjemme. Det at flere tusen sto utenfor kirken og sang. Jeg tror hele byen snakket om det.

- Det slår meg hvor modig han var. Han risikerte livet ved å stå på sitt, et halvt år senere ble jo teatersjef Henry Gleditsch henrettet på grunn sin motstand mot nazistene sier Håkon Bleken, som også har mer personlige minner om daværende domprost Arne Fjellbu.

Bleken gledet seg til gavene

- Vi gikk ikke ofte i kirken i vår familie, men barnegudstjenesten julaften var obligatorisk. Før krigen, da jeg kanskje var åtte år, stilte Fjellbu oss barn et spørsmål om hva vi gledet oss mest til med julen.

- Jeg ropte ut så alle kunne høre det: «Gavene!», og søsteren min ble knallrød av flauhet, ler Håkon Bleken, som er litt småflau selv, når han gjenforteller det muntre personlige bakteppet for verket kunstneren har skjenket til denne prisen.