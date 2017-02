Saken oppdateres.

Tirsdag ble siste episode av NRK-serien «Flukt», som tar for seg ulike sider ved flyktningsituasjonen i verden, gjort tilgjengelig. Serien kan skilte med både gode kritikker og høye seertall, men ikke alle er like fornøyde.

På nettet florerer det med hets mot bergenser og programleder Leo Ajkic, som selv har bakgrunn som bosnisk flyktning.

«Hvorfor oppholder det svinet seg fortsatt i Norge? avtalen var at alle skulle tilbake etter krigen, men da hadde muslim djevlene som ranet et landområde fra Serbia fått smaken på gratis livet i Norge», skriver en person på nettsiden Ekte Nyheter, under signaturen «inverness».

- Det er noen som ikke vil akseptere meg som nordmann. For noen vil jeg alltid være utlending. Det er ikke noe gøy med slike beskjeder, sier Leo Ajkic til BT.

- Var forberedt

Allerede etter første episode var det én som spurte Ajkic på Twitter om hvorfor han ikke reiste tilbake til Bosnia nå som krigen var slutt, istedenfor å være her i Norge.

I en diskusjonstråd på den åpne Facebook-gruppen Høyresiden , blir Ajkic kalt alt fra «Bosnia-islamist» til «innvandrer-apekatt».

- Det er mange som er aktive på nettet og skriver mot meg og serien. Men jeg ser jo at det er enkelte som skriver veldig mye – det er noen signaturer som går igjen. Med tanke på tematikken i serien, altså flyktninger og innvandring, hadde jeg nesten forventet mer hets, sier Ajkic.

«Islamist og dyrplager»

To gamle saker knyttet til Ajkic har også bidratt til å sette fyr på diskusjonstråder og kommentarfelt. Det høyreorienterte nettstedet Document.no har blant annet laget en sak om et innslag som ble sendt på TV-programmet Trygdekontoret , der Leo Ajkic sier at Norge kommer til å bli islamsk.

- Det er blitt sagt på Trygdekontoret, og de fleste vet hva slags program det er. Når jeg sier det, er det en form for satire – det er en spøk. Det jeg sa ble tatt ut av sammenhengen, og representerer selvfølgelig ikke mine holdninger. Men nå blir spøken spredd som en sannhet på internett, sier Ajkic.

En annen gammel sak som begynner å bli spredd på internett, er Leo Ajkics berømte kattekasting hjemme hos komiker Kjersti Berge. Katten ble kastet under innspilling av programmet «Kåk» i 2007, en av BTs TV-satsinger.

- Flest positive reaksjoner

«Dette er innvandrer apekatten som øyeblikkelig fikk jobb i NRK», skriver Eivind Steine som kommentar til kattekastingen .

- Det der er ti år siden. At folk vil bruke den episoden for å kritisere mitt arbeid med «Flukt», er jo helt feil. Og, som jeg har sagt tusen ganger, det gikk bra med katten!

Leo Ajkic understreker imidlertid at de aller fleste tilbakemeldingene på serien «Flukt» har vært positive.

Regissør for «Flukt», bergenseren Lars Petter Gallefoss, sier han har fulgt med på kommentarene på sosiale medier.

- Vi ser det som et godt tegn for kvaliteten på «Flukt» at de som vil hetse trekker frem en ti år gammel kattekastepisode og et gammelt tøyseintervju fra «Trygdekontoret», når de vil finne noe å ta Leo på, sier han.

- Ble flau over å være norsk

Gallefoss understreker at det må være stort rom for uenighet når man jobber med et slikt tema.

- Flyktninger er et tema som berører mange, og der mange har sterke meninger. Derfor er de tilbakemeldingene vi setter aller mest pris på, rosen vi har fått fra folk som i utgangspunktet er skeptisk til flyktninger, sier han.

Gallefoss forteller imidlertid at hetsen virkelig gikk inn på ham og Ajkic én gang.

- Det var da folk på Facebook begynte å hetse Sam, gambieren vi fortalte om i episode fire, som druknet i Middelhavet. Facebook har gjort verden så liten, og har til og med oversettelsesfunksjon. Det gjorde vondt å vite at Sams bror, Jasong leste hetsen mot sin døde bror. Da ble jeg flau over å være norsk, sier Gallefoss.

