Skam-skuespillerne synes det er skummelt å være rollemodeller

Josefine Frida Pettersen og Ulrikke Falch, kanskje bedre kjent som Skam-Noora og Skam-Vilde, synes begge at det er skummelt å bli definert som forbilder for unge mennesker.

- Det er et stort ansvar, men det er et ansvar man blir pålagt og som er vanskelig å velge bort. Alt vi legger ut, sier eller gjør blir sett på som en påstand. At alt vi sier er viktig, og at alt vi sier er en ytring. Det er skummelt, sier Josefine.

Uforståelig

Begge var tilstede under årets Ut-Awards for å dele ut pris til vinnerne av «Årets radioprogram». Senere på kvelden fikk de også vite at Skam også hadde blitt stemt frem av folket, og fikk prisen for «Årets TV-program». De synes begge det er veldig stas at serien er såpass godt likt både i Norge og i utlandet.

- Det er uforståelig, jeg tror ikke vi har skjønt det helt, sier Josefine.

- Vi skjønte interessen i Norge, men vi har ikke rukket å kjenne på kroppen hvor stort det har blitt i dag, sier Falch og refererer til at serien har rukket å bli stor i Skandinavia og andre steder i verden.

- Skam er blitt til en slags fandom gjennom sosiale medier, på samme måte som at det blir fandom av store serier som The Vampire Diaries. Det er fett å observere, sier Falch.

Stor forskjell mellom Trondheim og Oslo

Begge skuespillerne bor i Trondheim, hvor Josefine er travelt opptatt med forberedelsene til musikalen «Robin Hood - Rai Rai i Sherwoodskogen», og Ulrikke er opptatt med podcast, jobb og verv.

- Trondheim er veldig lite, og man merker stor forskjell mellom Trondheim og Oslo, sier Josefine.

Hun forklarer at fansen er mer «på» i Trondheim enn de er i Oslo.

- Oslo som by er mer spredt enn Trondheim, du kan gå så mange områder. Mens her i Trondheim er det små gater, få kjøpesentre og fansen er mer «på», men det er bare koselig, forteller hun.

Bestevenner

Skam-jentene er ikke bare gode venner på skjermen, men også i det virkelige liv.

- Jeg vil påstå at vi er bestevenner, sier Ulrikke.

- Ja, vi er bestevenner, svarer Josefine.