Saken oppdateres.

Amazon Prime har ikke akkurat overrasket oss med det største og ferskeste utvalget av filmer og serier siden lanseringen i Norge 14. desember i fjor. De tidligere Top Gear -programledernes nye satsning «The Grand Tour» er fortsatt strømmetjenestens beste argument for å tegne et abonnement ( som fortsatt koster kun 25 kroner i måneden ). Men også serier som «Justified» og «Hand of God» er med på å sukre tilbudet.

For en liten uke siden la norske Amazon Prime ut hele første sesong av suksesserien «Sneaky Pete» med og av Bryan Cranston ( «Breaking Bad» ). Serie har blitt mottatt med strålende kritikker og regnes som en av de aller beste nyskapningene for strømme-TV i 2016.

Her er hva som er nytt på strømmetjenestene per 1. februar 2017:

Amazon Prime

Sneaky Pete

Sesong 1 ( hele sesongen)

En flott miks av komedie, klassisk svinder-action og drama. Det er få andre moderne serier som kan måle seg i kvalitet med «Sneaky Pete» akkurat nå. Giovanni Ribisi ( du husker han kanskje som Phoebes bror Frank Jr. i «Friends») spiller svindleren Marius Josipovic som overtar identiteten til en medfange da han slippes ut av fengsel. Dette for å unngå å havne i klørne til mafiabossen Vince Lonigan ( spilt av Bryan Cranston ) som han skylder et vanvittig beløp penger. Humor, action og drama i en blanding som vi må helt tilbake til «Oceans 11» -filmene for å finne maken til.

Viaplay

Viaplay har per 1. februar inngått en avtale med Fox TV om enerett på kanalens serier. I løpet av året kan du se serier som «Outcast», «11.22.63», «It's always sunny in Philadelphia» og «The Last Man on Earth».

Men allerede fra i dag av så legges følgende serier ut i sin helhet:

X-files

24

24: Live Another Day

Bob's Burgers

Wayward Pines

Family Guy

Glee

Minority Report

How I met your mother

Scream Queens

The Grinder

The Bastard Executioner

American Dad

Rosewood

Bones

Alle disse ( og kommende serier ) er tilgjengelig for deg med Viaplay-abonnement. Alle Fox-serien finner du under «Fox +» i Viaplay-menyen.

I tillegg til Fox-serien så finner du også Cohen-brødrenes «Hail, Caesar!», Danny Boyles klassiker «The Beach» med Leonardo DiCaprio og Lars Von Triers absurde komedie «Direktøren for det hele» under «Nye filmer på Viaplay» i menyen.

HBO Nordic

Black Sails

Sesong 4 ( ny episode hver mandag)

Denne er det mange som har ventet på. Den fjerde og siste sesongen i pirat-eventyret om Kaptein Flint og John Long Silver. Denne serien er en av HBO Nordics best skjulte hemmeligheter. En slags prolog til Robert Louis Stevensons «Treasure Island», men med en type produksjon som kan få selv «Game of Thrones» til å blekne. Anbefales på det sterkeste ( selv om de første fem episodene av første sesong kan virke langsomme og i overkant begivenhetsløse).

The Path

Sesong 2 ( ny episode hver torsdag)

Kult-serien med Aaron Paul ( «Breaking Bad» ) i hovedrollen. I likhet med «The Leftovers» ( ny sesong kommer snart ) så er dette en serie du trenger å sette av tid til.

Six

Sesong 1 ( ny episode hver torsdag)

Knallhard militær-action med bl.a. Walton Goggins («Justified», «The Shield»).

C More

Deadpool

En av fjorårets største kinosuksesser. Ryan Reynolds i hovedrollen som anti-superhelten Deadpool i en film som nesten flommer over av blod, gørr og underbuksehumor. Men av en eller annen grunn så klarer filmen å komme i mål med både æren og klærne i behold. En av de beste ( og morsomste) superheltfilmene som noensinne er laget.

Kung Fu Panda 3 ( med norsk tale )

Etter en heller middelmådig andrefilm så er det gledelig å kunne konstantere at denne tredje filmen om Po holder så det griner. Po møter igjen sin biologiske far og returnerer til fødestedet sitt, et hemmelig pandaparadis, hvor han ikke passer inn. Der møter han Mei Mei, en overivrig panda, som har blitt lovet et arrangert ekteskap med Po. Når en ond ånd ved navn Kai terroriserer Kina og stjeler krefter fra beseirede kung fu-mestere, må Po trene opp en landsby med klønete, spøkefulle pandaer til å bli en gjeng med Kung Fu Pandaer.

Blackhat

En litt skuffende film fra en ellers så glimrende regissør. Michael Manns filmer som «Heat», «The Insider» og «Collateral» er allerde som moderne klassikere å regne, men desverre så har ikke denne filmen med Chris Hemsworth samme tyngde som regissørens beste øyeblikk. Dette til tross, så absolutt en severdig cyver-thriller.

Cardinal

Sesong 1 ( ny episode hver torsdag)

Candadisk krim noir -serie med Billy Campbell og Lisa Delorme. En slags nord-amerikansk versjon av vår egen nordic noir -sjanger. Tungt, kaldt, grått og dyster, men med en egen nerve som gjør at serien har sitt helt eget språk og uttrykksform.

Øvrige nyheter på C More:

Victor Frankenstein

The Water Diviner

Tordenskjold og Kold

The Boy Next Door

A Quiet Passion

Seventh Son

Focus

Studenten og monsieur Henri

Ouija

The Girl in the Book

Brooklyn

Horns

Submarino

TT: Closer to the Edge

Netflix

Netflix har lagt til et femtitalls nyheter de siste par ukene. Å skulle omtale alle ville gjort denne saken så lang at du neppe har orket å lese den. Derfor nøyer vi oss med å trekke fram de største og nyeste filmene og seriene.

Chappie

Science fiction -film fra Sør-Afrikanske Neill Blomkamp ( mannen bak «District 9» og «Elysium»). «Chappie» fikk rimelig hard medfart av kritikerne da den premierte. Uten grunn, synes vi for også her glimrer Blomkamp med sitt usedvanlige talent. Ingen lager science fiction -filmer så godt plantet i vår egen virkelige verden så godt som denne regissøren. Filmplakaten og trailerne kan kanskje få deg til å tro at dette dreier seg om en slags realistisk versjon av Pixars «Wall-E». Ingenting kunne ha vært lengre unna sannheten.

The Big Sleep

Filmklassikere kommer ikke større en dette. «The Big Sleep» fra 1946 er orginal-oppskriften på film noir -sjangeren. Både Humphrey Bogart og Lauren Bacall sementerer sitt ry i sement med sine roller i denne brilliante adapsjonen av Raymon Chandlers mesterlige roman av samme navn. Filmen har blitt notorisk for sin tvilsomme logikk og forvirrende plot. Legg merke til sjåføren Owen Taylor i filmen. Hverken manusforfatterne eller regissøren visste om han hadde blitt drept eller begikk selvmord. Da de sendte en forespørsel til Raymon Chandler fikk de dette svaret: «Jeg mottok et telegram der de spurte meg hva som egentlig skjedde...pokker heller, jeg vet ikke selv engang.»

12 Years a Slave

Tre Oscar-statuetter og global hyllest. «12 Years a Slave» er en av de beste historiske dramaene som er laget på mange år. Filmen tar et annerledes og langt mer realistisk syn på slavehandelen i USA enn tidligere vist på film. Denne gir deg klump i halsen og tårer i øyekroken. En fantastisk god film.

Riverdale

Sesong 1 ( ny episode hver fredag)

En av de større satsningen til Netflix hva egenproduksjon angår. «Riverdal» tar utgangspunkt i den amerikanske tegneserien «Archie» som første gang så dagens lys i 1941. TV-serien er tilpasset et moderne TV-publikum og forsøker å forene mystikken i «Twin Peaks» med romantikken og dramaet i serier som «True Blood» og «Buffy». Serien er i utgangspunktet laget for aldersgruppen 13-19, men har allerede blitt en stor suksess på tvers av generasjonene.

Øvrige nyheter på Netflix:

iBoy

Bill Burr: Walk your way out

Reisen til Grønland

Juana Ines

The Hangover

Shadow of Truth

K-Pax

City of Angels

Blood Work

Sour Grapes

The Music of Strangers

Lock up - Women behind bars

Paris is burning

Sharknado 4: The 4th awakens

American Heist

Sun Belt Express

Thicker than water

Chauthi Koot

Cut from a different cloth

I am Your Father

Asheley Madison

Leviathan

72 Dangerous Places

The Final Girls

Gun Runners

Like Crazy

The Submarine Kid

I Am Sun Mu

Intersection