Vital kultur kan også hviskes

Saken oppdateres.

Ikke le om noen hevder Trondheim i flere hundre år har vært en sentral europeisk kulturby. Ikke før du har hørt deler av kulturtilbudet en tilfeldig helg i februar 2017.

Vi velger, akkurat i denne sammenhengen, å gjøre oss relativt fort ferdig med Trondheim Calling , bransje- og publikumsfestivalen for ung og nyskapende norsk rock – selv om den vil dominere bybildet med et 50-talls artister og flere tusen publikummere på Solsiden, Brattøra og ikke minst i Olavskvartalet, der det gamle butikkområdet i første etasje blir «kulturifisert» – som en forsmak på hvordan «nye» Olavshallen kan komme til å fremstå.

LES MER: Gjør om Olavskvartalet til festivallandsby

LES OGSÅ: Medisinstudent på dagen, artist på natten

Vital poesi

Det skjer også mye annet, og mindre støyete, denne helgen. For eksempel: Asta Olivia Nordenhof, Amalie Smith og Theis Ørntoft er tre poeter i front for en vital bølge av ung lyrikk i Danmark , nettopp gjendiktet til (ny) norsk. På Litteraturhuset fredag møter vi dem i samtale med Anne Dorte Lunås.

Retorikk-fest

Mer prating vil det bli på festmøtet i Studentersamfundet i festmøte om retorikk . Dr. Dan Orrells, antikk-ekspert fra King’s College London, analyserer Brexit og Trump-seieren fra et retorisk ståsted, mens universitetslektor i klassiske fag ved NTNU, Aslak Rostad, gir eksempler på fadeser hos norske politikere av i dag.

Møtet er i samarbeid med litteraturfestivalen Spor , som har en rekke interessante foredrag gjennom helgen.

Hengende hager og homoerotikk

Selve høydepunktet er Breakspear-forelesningen , som holdes av Oxford-professor Stephanie Dalley . Hun har muligens løst en svært gammel gåten om hvor De hengende haver i Byssants egen lå, og vil fortelle dette og mere om til om frapperende ingeniørkunsten fra mange hundre år før vår tidsregning.

Spor-festivalen byr på mange godbiter, enten du er interessert i nyoversettelser av Franz Kafka eller er nytt lys på homoerotikk i antikken .

LES OGSÅ: Thorsen og Wåhlberg, et klassisk festivalpar

Dårlige rollemodeller

Og apropos erotikk, eller kanskje nettopp ikke, Odd-Magnus Williamson spiller en rekke forestillinger av Min Pappas Porno på Byscenen gjennom helgen. Den kritikerroste forestillingen fokuserer på mannsrollen og byr like doser sårhet og humor.

«Frost» i Stillehavet

Moro for hele familien borger den nye Disney-tegnefilmen «Vaiana» for, en historie med utgangspunkt i de store eventyrere som for tre tusen år siden oppdaget øyene i Oseania.

LES ANMELDELSEN HER: Disney i tra-la-la-land

Tvilsomme naboer

På Ringve søndag er naboskap i fokus. To gode naboer – live har utgangspunkt i de tsjekkiske Barne-tv-tegnefilmene, med nyskrevet musikk av tre franske musikere.

Kari Stais siste bok heter Naboen til Jakob og Neikob. Hun leser fra boka, mens barna tegner . Dette familiearrangementet er en del av Trondheim Barokkfestival som avsluttes med en rekke arrangementer i helgen.

Barokk glede

Helgen starter og avsluttes med Händel i Frimurerlogen. Søndags stjernesolist, Enrico Onofri , har dessuten egen konsert lørdag.

LES OGSÅ: Verdens første opera spilles i Trondheim

Som oppvarming til « Music For Royal Fireworks» søndag spiller Onofri og Nordic Baroque Orchestra en av Johan Daniel Berlins symfonier. Før konserten vil doktorstipendiat i musikkvitenskap ved University of Auckland, K. Hosar holde et foredrag om Berlin.

Berlin (1714 – 1787) var Trondheims første, og kanskje viktigste komponist, og kan stå som selve symbolet på kontinuiteten i kulturbyen Trondheim.

Kultur høyt og lavt

Blir det overdose gammel kultur: Åpningsutstillingen «This is a political (painting)» på Kunsthall Trondheim ble denne uka kåret til fjorårets beste utstilling i Trondheim av denne avis' lesere. Den står fortsatt.

LES OGSÅ: Her erklærer dronningen kunsthallen for åpnet

Blir det overdose høyttravende kultur: Et for mange uoppdaget trondheimsopplevelse er kjelleren under Nidarosdomen . Definitivt verdt en tur for dem som tåler gå krokrygget. Det er omvisninger hver søndag ut mars.

Samene inntar byen

Om denne helgen beviser at vi har base i klassisk europeisk dannelse, så vil avslutningen vise at vi har sameblod i oss også.

Den store samiske jubileums festen Tråante starter for alvor mandag, da vil samisk kultur virkelig sette preg på bybildet.

LES OGSÅ: Spektakulært, på samisk

Men det starter allerede i helgen, blant annet med en rekke kunstutstillinger og amdre forestillinger, med åpninger og premiere på Sverresborg lørdag, og Vitensentret, Ringve, Galleri Hanne og Scandic Lerkendal søndag.