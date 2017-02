Et ungt vidunder

Trondheim har slitt med å få fram rappere som klarer å få gjennomslag utenfor by- og fylkesgrensene. Men jeg kan ikke skjønne annet enn at 15-åringen Markus Røe, alias Wonder the Boy, står på trappene til en nasjonal karriere – minst. En fullsatt og entusiastisk Rockheim-lobby kan vitne om at mange er i ferd med å få med seg navnet (selv om mange mistet mye av konserten på grunn av kø – å ha felles kø for to konsertsaler er kanskje ikke noen god idé).

I løpet av kort tid har han klart å slippe et knippe låter som vitner både om en musikalsk modenhet og et teknisk register som overgår langt eldre artister. Hans silkemyke og melodiøse blanding av hiphop og r & b er også en sti som ikke er tråkket til gjørme av andre i Trondheim eller Norge før ham. At han underveis gjør Drake-coveren "Fake Love" upåklagelig, vitner ikke bare om hvor en av de største inspirasjonskildene ligger, men også om at han legger lista høyt.

Det første man blir slått av er den sansen for følsomme, melodiøse hooks, kombinert med treffsikker soulinspirasjon i samples og akkorder. Det var kort mellom de rørende øyeblikkene. Men han er også kommet langt som rapper, med smarte, elegante rim og god flyt. De nye låtene i settet vitnet også om utvikling – vi har enda bedre ting i vente!

Ikke at konserten er perfekt. Tekniske ferdigheter til tross, han kan bli litt monoton og lite dynamisk i stemmebruken både som rapper og sanger. Det gjør låtene en smule flatere live enn utgangspunktet tilsier. En større og mer ambisiøs liveproduksjon og større sceneautoritet vil etter hvert også gjøre underverker.

Men hallo da, dere. Han er 15 år gammel. Se opp!

Anmeldt av VEGARD ENLID