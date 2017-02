- Vi er de største divaene på teateret

Saken oppdateres.

Pettersen, kjent som Noora fra serien «Skam», og Sonstad, er aktuelle i oppsetningen «Robin Hood – Rai Rai fra Sherwoodskogen». Stykket, som har premiere 11. februar, baserer seg delvis på sagnet Robin Hood.

Til forskjell fra originalen er Trøndelag teaters oppsetning lagt til Trondheim, der 50 prosent av byens rikdom kontrolleres av noen få velhavende menn. For å gjøre stykket så lokalt som mulig er forestillingen også krydret med flere perler fra den rike, trønderske musikkatalogen.

- Det handler om en gjeng lovløse, som er utstøtt fra samfunnet. Min karakter, lille-John, er Robin Hoods lojale bestevenn, men han er også en reddhare. Derfor ligner John egentlig ganske mye på meg. Han er både tøff og redd samtidig, forteller Sonstad.

Bedre stemning med litt alkohol

Sonstad, som kanskje er mest kjent som den enfoldige sauebonden Odin Jensenius fra radioduoen Are og Odin, trives god på teaterscenen.

- Om du ikke er fornøyd med noe du gjør på TV eller radio har du ingen mulighet til å endre på det. Det blir liggende der til evig tid. Hvis jeg derimot føler at jeg gjør en dårlig forestilling på teateret, får jeg alltid mulighet til å gjøre en bedre framføring kvelden etterpå.

Det er bare en drøy uke til premieren, der han skal stå på scene sammen med et titalls skuespillere, deriblant veteraner som Anne Krigsvoll og Frode Rasmussen. Han mener at publikum kan ha mye å si for hvor god forestillingen blir.

- Jeg kan tenke meg at formen til publikum kan være med på å påvirke forestillingen. Om det er et litt småslapt tirsdagspublikum, eller om det er noen som kommer innom etter å ha tatt noen glass en fredagskveld, vi skal få dem i godt humør, uansett, humrer han.

Et skjult sangtalent

Sonstad er ikke den eneste som er uvant med teateret. Ved siden av ham sitter Josefine Frida Pettersen, som har gått fra rollen som Noora i «Skam» til å gestalte figuren Samantha i denne nye musikalen.

- Dette med teater er kjempenytt for meg. Du øver, og øver og øver i mange uker, med massevis av folk. Det hele blir et helt nytt eksperiment, sier hun.

Pettersen mener at hun har fått utdelt en veldig særegen rolle.

- Hun er en svevende, småskrulling, som samtidig er ulykkelig forelsket. Hun har også en ganske spesiell klesstil, legger Pettersen til.

- Du er flink. Du kommer til å nå langt, smetter Klaus inn fra sidelinjen, før han spøkefullt legger til:

- Vi er nok de to største divaene her på teateret.

Han legger til at Josefine har flere talenter som kanskje er ukjente for det meste av teaterpublikumet.

- Noe av det folk kan se fram til er å høre Josefine synge. Det kan jeg garantere at er verdt å få med seg, avslutter Sonstad.

