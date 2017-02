Åpen om ensomhet og sosial angst

Saken oppdateres.

Margaret Berger – som er vokst opp på Hitra og i Trondheim – er en av de sju artistene som er med i TV2-programmet «Hver gang vi møtes». Deltagerne skal tolke hverandres låter, og lørdag kveld er det Margarets tur til å hedres.

- Jeg forteller i programmet om ting som ikke har vært lett, men jeg snakker også om at jeg har fått mange muligheter, sier 31-åringen til Adresseavisen.

Mye festing og alkohol

Til Dagbladet forteller prestedatteren at hun gjorde opprør i ungdomstiden, mot en barndom der foreldrene var temmelig strenge og hvor hun fikk mye ansvar. «Idol»-deltagelsen i 2004, hvor hun tok en andreplass, ble på et vis redningen fra en livsstil med mye festing og alkohol.

Svært ensom

Etter «Idol» platedebuterte Margaret som den gang var 19 år. Hun flyttet til Oslo for å satse videre på musikken, men uten nettverk ble det en ensom tilværelse i hovedstaden. Til tider var ensomheten så påtrengende at det gikk utover den psykiske helsen. «Idol»-dommer og artist Anneli Drecker ble heldigvis redningen i en vanskelig tid med en form for sosial angst.

- Jeg har ikke angstproblemer i dag, men jeg synes det er fint å være åpen om perioder som har vært utfordrende. Å bli kjent i så tidlig alder, er ikke bare-bare. Det kan være tøft å jobbe i musikkbransjen, og artistlivet er slett ikke bare er moro og suksess der man utseendemessig er perfekt og har masse penger. Det er mange svingninger i denne bransjen, en berg-og-dal-bane, sier Margaret Berger på telefon.

- Et nydelig menneske

31-åringen kom på fjerdeplass i Eurovision Song Contest, og fikk en kjempehit med sin Melodi Grand Prix-låt «Feed you my love». Nylig var hun også med i NRKs programserie «Muitte mu», hvor kjente artister lærte å joike. Hjemme i Trondheim har hun vært aktiv som DJ på byens klubbscene, og sto bak det populære klubbkonseptet «Cloudbusting».

- Hvordan var det å være med i «Hver gang vi møtes»?

- Det har vært helt fantastisk, en kjempefin gjeng å være sammen med. Åse Kleveland er jo som en dronning, en veldig klok og målbevisst person – et nydelig menneske.

Margaret har allerede sett programmet, og sier kveldens sending var som en bursdag.

- Det var som en skikkelig runddag. Både nervepirrende og underholdende. En «trip down memory lane».