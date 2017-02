Saken oppdateres.

Joakim Weibull, styreleder for Trondheim Calling og arrangementssjef for Olavsfestdagene:

- Jeg mener at det er kombinasjonen av konserter og seminarer som gjør Trondheim Calling unik, de løfter jo hverandre. At vi får høre bransjen på seminarene, og bandene på konsertene, det henger sammen.

- Dette er definitivt en plass der nye artister kan vise seg frem. Jeg tror spesielt i år når vi har mistet både Blæst og Familien siden sist, at vi får en påminnelse om hvor viktig det er med klubbkonsertene og nye artister. Jeg tror det er en veldig flott refleksjonshelg.

Aleksander Blomstrøm Schei – Pstereo, Stundom records og Trondheim Elektroverksted:

- Det er en bra plass å lære for både bransjefolk og artister. Jeg synes det er positivt at Trondheim Calling legger opp til kompetanseheving og at folk kan bli enda flinkere til hva de holder på med. Det er jo veldig mange lokale arrangører og artister som nyter godt av dette. Jeg tror festivalen styrker byen.

- På sommeren er jo vi i Trondheim flinke, da er alle ute og det er mye som skjer. Men Trondheim er jo mer enn bare juni, juli og august også, og der har Trondheim Calling en veldig viktig funksjon.

Amanda Tenfjord, artist på Trondheim Calling:

- Nå skal jeg på konferanse med NRK P3, også var det jo gratis lunsj da. Jeg mener at konferansen er relevant for meg, det handler om hvordan man kan komme seg inn i radioverden, det er interessant.

- Jeg tror konferansedelen av festivalen er veldig viktig, spesielt for oss som ikke har management eller noen vi kan spørre – det er en fin måte å få innblikk i musikkbransjen på.

Torbjørn Valum, Norske Konsertarrangører:

- Vi har flere seminarer som jeg skal på. Vi skal blant annet ha en debatt om klubbmarkedet og rockeklubbens død.

- Jeg tror det er viktig med en slik konferansedel, man møtes på lik fot. Folk går ut og ser på konserter sammen, tar en øl og skravler litt uformelt, og da dannes det kanskje noen nye samarbeid.

- Selv folk som har drevet festival i 25 år kommer hit for å få inspirasjon og høre på foredrag, eller få input på de workshopene som er her, men også ikke minst for å knytte kontakter og nettverk.

