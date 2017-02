Musikkfestival flytter fra Solsiden

Saken oppdateres.

Trondheim Calling er Norges største nasjonale musikkonferanse og showcasefestival, og foregår for tiden i Trondheim. Nå er det allerede klart at festivalen utvider kapasiteten neste år, og flytter inn til Midtbyen.

Tyngdepunktet flyttet

Utvidelsen skal gjøre plass til nærmere 1500 flere publikummere.

- Tyngdepunktet har flyttet seg fra Solsiden/Nedre Elvehavn til sentrum de siste årene. Flere av Trondheims viktigste helårs musikkscener befinner seg nå i sentrum, og det er naturlig for oss å være der lokale musikere spiller og hvor publikum går på konsert til vanlig, sier festivalsjef Thomas Ryjord.

Samfundet og Byscenen

De siste fire årene har konsertene foregått på Nedre Elvehavn/Solsiden, men etter at Blæst ble nedlagt i fjor er ikke dette området lenger et naturlig samlingspunkt for musikere og konsertpublikum. Ved å flytte inn til sentrum, utvider dessuten festivalen fra ti til femten scener.

- Vi skal bruke mange av de samme, små scenene som vi bruker i år, men nytt neste år er Studentersamfundet, Byscenen og Kunsthall Trondheim. Utvidelsen innebærer også at vi går fra å lage festivallandsby – som i dag er i Olavshallen – til festivalby. Nå skal vi fylle store deler av Trondheim sentrum og dermed være mer synlig i bybildet. Vi skal stelle i stand skikkelig musikkfest midt på vinteren, sier Ryjord.

Rekord

Utvidelsen er en naturlig konsekvens av det rekordhøye besøket i år. Festivalen har 7500 besøkende, noe som er en økning på 1500 fra i fjor. Billettsalget til neste år starter allerede søndag.

