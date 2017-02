Violet Road headliner ny festival i Stjørdal

Saken oppdateres.

Byfest kaller arrangørene den nye festivalen, som går av stabelen 11. – 20. august i år. Festuka skal ifølge arrangøren bli en årlig tradisjon.

LES OGSÅ: Investeringer i kø i Stjørdal sentrum

Det uttalte målet er å nå et stort publikum ut over kommunens egne grenser ved hjelp av «kulturarrangementer av høy kvalitet» rundt om i byen.

- Dette er enda et skritt i å bygge byen vår. Et av de største, sier Ivar Vigdenes. Våre folk i kulturetaten har utrettelig jobbet med det vi nå presenterer, Byfest Stjørdal.

Datoen for arrangementsuka er valgt ut fra at dette sammenfaller med åpningen av det store kulturhuset til over 700 millioner kroner.

Kjente artister

Høydepunktet under den første byfest-uka i Stjørdal. Blir en dobbeltkonsert med Jarle Bernhoft og bandet Violet Road lørdag 19. august. Ifølge arrangørene er konsertene i Stjørdal den eneste muligheten publikum har til å få med seg den kjente artisten Jarle Bernhoft og bandet Violet Road på en trøndersk scene i 2017.

Bernhoft er blitt «Årets spellemann» (2011). Han har i tillegg vært nominert til den amerikanske Grammy prisen. Han har de siste årene fått sitt virkelige gjennombrudd og har blant annet opptrådt på Ellen DeGeneres Show og under Nobelpriskonserten.

Park-fest i sentrum

Violet Road er av mange regnet som et av landets absolutt beste liveband. De har tidligere opptrådt i Kimen i Stjørdal i november i fjor. Bandet er blant annet kjent for radiohits som «Can You Hear The Morning Singing», «Burning Up», «Face of the Moon» og «Good Girls».

LES OGSÅ: Nå blir det flere klineseter i kinosalen

Den store dobbeltkonserten i august foregår i den nye ti mål store byparken like ved kulturhuset Kimen, midt i Stjørdal sentrum. Allerede denne uken starter billettsalget til konserten. Det legges ut 2800 billetter.

Slapp programmet

Mandag presenterte stjørdalsordfører Ivar Vigdenes og kultursjef Jarle Førde i Stjørdal kommune programmet for den nye festuka. Det skjedde i det nye kulturhuset Kimen, sammen med et knippe lokale kulturaktører til stede, og på ubeskjedent vis.

LES OGSÅ: - Vi genererer millioner til næringslivet i Trondheim i helga

- Dette er en musikalsk «godtepose» på Trøndelags flotteste utearena, sier kultursjef Jarle Førde. Han skryter av at de skal skape fantastiske konsertomgivelser i den nye parken.

LES OGSÅ: Sendte hjem to friere tidligere og gikk for kinosjefen

- Vi lover at alt rundt skal bli like bra, spennende street-food, drikke, dans og moro. Gled dere!