De må slå Kristian Valen og Rune Rudberg

Saken oppdateres.

Saima-Irén Miam, Miriam Raanes LaBreche og Nina Grodahl utgjør gruppa In Fusion , som er det eneste heltrønderske innslaget i årets norske MGP-finale.

Det ble klart da alle årets deltakere ble presentert under en direktesending tirsdag formiddag.

Blanding av sjangre og kulturer

In Fusions «Nothing Ever Knocked Us Over» er en dansbar låt i EDM-sjangeren.

Det startet med at Nina ble kontaktet av NRK som ville ha henne i en jentegruppe, og det endte med at Nina foreslo Miriam og Saima. NRK kom oppover til Trondheim for å se dem i aksjon sammen.

- De elsket oss! Vi funker bra sammen, slår trioen fast.

De tre artistene har alle sunget, skrevet og danset sammen tidligere, men aldri stått alle tre på samme scene tidligere.

Navnet In Fusion er valgt på bakgrunn av trioens ulike ståsted både musikalsk og kulturelt. Miriam er rockedame som har sunget i blant andre Tindrum, Saima har vært en del av jentegruppa Irresistible som deltok i MGP i 2012, mens Nina har gått på LIPA-skolen i Liverpool og drevet med låtskriving og dans.

- Dessuten har vi røtter fra Arabia, Pakistan og Norge, forteller de.

Valen og Rudberg

Av over 1000 innsendte bidrag er ti valgt ut til å konkurrere om å bli Norges håp under Eurovision Song Contest i Kiev i Ukraina i mai.

I tillegg til de trønderske håpene, består feltet både av kjente vetraner og mer ubeskrevne blad - blant andre får vi se både Rune Rudberg, Kristian Valen og Åge Sten Nilsen på scenen.

Her er årets norske MGP-deltakere:

1. Ammunition (med Åge Sten Nilsen) - «Wrecking Crew»

2. Ulrikke Brandstorp - «Places»

3. Amina Sewali - «Mesterverk»

4. JOWST - «Grab the Moment»

5. Kristian Valen - «You and I»

6. Elin & the Woods - «First Step in Faiths»

7. Jenny Augusta - «I Go Where You Go»

8. Ella - «Mama Boy»

9. Rune Rudberg Band - «Run Run Away»

10. In Fusion - «Nothing Ever Knocked Us Over»

Nye i sjangeren

In Fusions bidrag er skrevet av Gustav Euren, Danne Atlerud, Niklas Arn, Ulrik Eurén og Cissi Kallin. EDM er en sjanger ingen av dem har lang erfaring med fra før.

- Vi var bekymret for at det skulle bli påtatt, men det føles ekte. Det er ei låt med veldig god energi, og vi kan relatere oss til både musikken og teksten, mener de.

Nå skal tiden fram til finalen 11. mars brukes til beinhard øving.

- Det blir veldig visuelt, mye scenografi og koreografi. Det skal bli skikkelig festivalstemning, lover de.

Fikk datter og finaleplass

Men In Fusion er ikke de eneste artistene med trøndersk bakgrunn. Halvparten av duoen JOWST, Joakim With Steen, har vokst opp på Tiller og også bodd noen år i Steinkjer i oppveksten. Finaleplassen ble offentliggjort bare dager etter at han fikk sitt første barn.

- Det har skjedd masse de siste dagene, kan du si, MGP-finalen har nesten havnet litt i skyggen, forteller en glad Steen til Adresseavisen.

Låten «Grab the Moment» hadde egentlig arbeidstittelen «Making a Hit», og var et prosjekt der han inviterte sine musikkinteresserte venner til en Facebook-gruppe der målet var nettopp å lage en hit.

- Jeg la ut skisser, fikk noen til å bidra med tekst, delte alle utkast på gruppa og endret på låten i takt med tilbakemeldingene jeg fikk. Sånn sett er låten et produkt av vennelista mi, og det er mange som har et eierskap i den, forklarer han.

Trosser sosial angst

Han beskriver låter som en EDM-låt, men med elementer også fra pop og hiphop. Teksten handler om å konfrontere sosial angst og våge å trå utenfor komfortsonen.

- En tekst jeg kjenner meg igjen i. Jeg er vanligvis produsent og låtskriver for andre, og hadde planer også om å gi denne til en annen artist. Men så endte jeg opp med å få platekontrakt for den under eget navn, og først sa jeg nei da NRK ringte. Så tenkte jeg at det er nettopp dette låten handler om - jeg måtte bare hoppe i det, sier Steen, som dermed får sin første sceneopptreden siden 10. klasseavslutningen i Steinkjer.

43 land i finalen

LES OGSÅ: Slik er de trønderske MGP-festene

LES OGSÅ: Agnete vant den norske finalen

I fjor vant Agnete Johnsen den norske finalen, men ble slått ut allerede i semifinalen. Denne skuffende innsatsen har ført til at det er gjort endringer i juryordningen fforan årets norske finale. En internasjonal jury skal være med på å velge ut hvilke fire låter som skal nå den såkalte Gullfinalen.

Den norske finalen går av stabelen i Oslo Spektrum 11. mars, med Kåre Magnus Bergh og Line Elvsåshagen som programledere.

Hele 43 land skal delta i årets konkurranse, som er tangering av rekorden i 2008 og 2011. Portugal og Romania returnerer til konkurransen etter en pause på ett år, mens Bosnia og Hercegovina trekker seg grunnet økonomi.

Slik vurderte vår anmelder bidragene i fjorårets norske finale

Vi anmeldte også alle bidragene i den internasjonale finalen