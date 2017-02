- Det snakkes altfor lite om hvor mange unge som ruser seg

Saken oppdateres.

Vida Lill Gausemel Berge (26) og Adelina Ibishi (24) er de to nye programlederne i NRKs radioprogram «Hallo P3» som spilles inn på Tyholt i Trondheim. Selv om begge har erfaring med media fra før, var de spente da Adresseavisen møtte de før første sending mandag.

- Da jeg fikk jobben var jeg først veldig glad, men så begynte jeg å tenke over det – da ble det litt skummelt. Jeg er mest glad, men samtidig tar vi jo over etter Tuva Fellman, og det er store sko å fylle, sier Ibishi som tidligere har jobbet i NRK Nordland.

- Ja, det er jo som å hoppe etter Wirkola, det, legger Berge til.

Berge, som er mest kjent fra «Paradise Hotel», forteller at de to møttes for første gang for en uke siden, og at det også har vært en faktor som har gjort det hele enda mer spennende.

Rote litt i gryta

Programlederne er opptatt av å ta opp viktige temaer, og å skape større samfunnsengasjement hos unge mennesker, som også er målgruppen deres.

- Det er mange temaer vi har lyst til å ta opp. Alt fra følelser man har, til psykisk helse. Jeg føler at vi rører borti det meste, sier Ibishi.

- Jeg har lyst til å rote litt i gryta med rusmidler og snakke litt om det. Det er noe det snakkes altfor lite om med tanke på hvor mange unge mennesker som ruser seg, og hvor vanlig det faktisk er, forteller Berge.

Både Ibishi og Berge er enige om at samfunnet har kommet langt når det gjelder å bryte tabuer rundt psykisk helse. Likevel mener de at det er en lang vei å gå.

- Jeg synes vi har kommet veldig langt, men vi får høre om det i ettertid. Vi får aldri høre om det når du står midt i det og har det vanskelig. Vi får høre om det når de er ferdig med angst, når de har det bra igjen. Det har blitt mer åpenhet rundt det, og det er bra, men jeg føler at vi fortsatt har en del å gå på, sier Berge.

Ibishi forteller at hun er enig med Berge, og mener at man har blitt mer åpen om psykiske lidelser, men at det er alltid er i retrospekt.

Egne erfaringer

Verken Berge eller Ibishi har slitt med psykiske lidelser selv, men forteller at de likevel har kjent på det gjennom venner eller familie.

- Selv om man personlig ikke har noen erfaring med det, så kjenner de fleste noen som har hatt en eller annen psykisk lidelse på et eller annet tidspunkt, og derfor gjort seg opp en formening om det, sier Ibishi.

Programlederne legger vekt på at det er viktig for dem å få lytterne til å komme med sine historier og meninger om temaene de tar opp.

- Hvis vi for eksempel skal snakke om angst, så er det ikke bare interessant å snakke med dem som har angst, men også det å være en venn til en som har psykiske lidelser. Hvordan skal man lytte, hva er det man kan gjøre også videre. Det er mange aspekter ved et tema, sier Ibishi.

Finne det som engasjerer

For å skape større samfunnsengasjement hos yngre mennesker, mener de at det er viktig å ta opp de riktige temaene. Berge forteller at dette er deres største utfordring.

- Vi må treffe på de temaene som unge bryr seg om, tenker jeg enkelt og greit. Jeg skjønner at folk ikke er så engasjerte i om det skal være gratis barnehage eller ikke. Vi må snakke om det som gjør at de på 20 år har lyst til å delta i debatter og stemme ved valg også videre, sier Berge.

Programlederne mener at det er viktig å by på seg selv dersom lytterne også skal åpne seg.

- Jo mer vi deler, jo mer kan vi få tilbake. I tillegg får vi mer troverdighet, sier Ibishi.

