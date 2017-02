Saken oppdateres.

Første tirsdag i februar arrangerer kinoer over hele landet «Den Store Skolekinodagen». På Prinsen Kino i Trondheim fikk 250 skoleelever se verdenspremieren på «TRIO – Jakten på Olavsskrinet». «TRIO» har tidligere blitt sendt som serie på NRK Super med tre sesonger, og da det ble spurt om hvor mange i salen som hadde sett serien – var det full håndsopprekning.

Filmen har flere scener som er spilt inn i Trondheim, og det ble fort en snakkis mellom elevene i salen da de kjente igjen Nidarosdomen og den gamle bybrua på lerretet. Etter rulleteksten var det duket for møte med skuespillerne – som selv ikke hadde sett filmen ennå. Filmen ble helt ferdig mandag formiddag, og levert til Trondheim Kino natt til tirsdag.

Gøy å se byen

Maria Torp (12), Aksel Sjøhagen (12) og Erling Austrheim (12) fra syvende klasse på Ila Skole, er tre av elevene som fikk delta på premieren.

- Jeg synes filmen var veldig bra, jeg har alltid elsket «TRIO», forteller Torp.

De tre syvendeklassingene, som alle har fulgt med på serien tidligere var godt fornøyd med at de fikk møte skuespillerne.

- Det var veldig gøy å se Trondheim også, legger Sjøhagen til.

Myten om Olavvskrinet

- Da vi bestemte oss for å lage spillefilm måtte vi ha en gåte som trioen kunne løse, og da tok vi frem boken om skatter langs den norske kysten. Da fant vi myten som sier at Olavsskrinet egentlig ligger utenfor Agdenes, men at det aldri har blitt funnet, sier produsent Rune Trondsen.

Produsenten forteller at da han tok kontakt med Nidarosdomen angående innspilling, tok det ikke mer enn 60 sekunder før han fikk svar om at det måtte de få til.

- Nå har vi laget film om en av Trondheims viktigste historier, og tar den med hit først, før vi skal vise den til resten av landet, forteller han og legger til at han er strålende fornøyd med at alle elevene ga filmen terningkast seks.

Skuespillerne forteller at de gleder seg til å få se filmen selv, og at det har vært spennende å høre tilbakemeldinger fra elevene. Naomi Lien Hasselberg (14) spiller en av hovedrollene i filmen, og likte spesielt godt innspillingen i Nidarosdomen.

- Det er så stort der, og jeg fikk til og med spille på orgelet. Det er ikke veldig mange som får lov til det, så det var veldig stort, forteller hun.

