Håper på mangedobling av lyttere

- Vi tar gjerne en tidobling, vi håper på så mange lyttere som mulig, sier Baard Danielsen, driver, programleder og «altmuligmann» i Radio Trondheim.

- Men det er i alle fall realistisk å tro på en dobling eller tredobling, fortsetter han.

Mister ingen, får flere

- Mange er irritert på NRK på grunn av omleggingen, og de vil nok miste en del lyttere på grunn av det. Men vi har ikke skrudd av noe, og mister ingen, sier Klaus Sonstad, investor og programleder for Radio Trondheim-programmet «KOK – Kolbjørn og Klaus».

Lokalradioen har sendt kun via DAB og internett siden høsten 2015. I utgangspunktet var de en del av en prøvekonsesjon som varte ut 2016, men nylig gikk det i orden med en permanent konsesjon helt fram til 2036. Sonstad og Danielsen erkjenner at tilværelsen til nå har handlet mye om å overleve, men at de nå ser mange nye muligheter som en følge av flere lyttere og dermed også flere reklamekroner. Egne undersøkelser, som de understreker ikke er vitenskapelige, tyder på at de før omleggingen har rundt 4000 lyttere daglig, 9000 i uka og 12–13 000 i måneden.

Vil utnytte forspranget

De legger vekt på at de har hatt en periode der de har fått anledning til å luke bort barnesykdommer, og at de står godt rustet til å ta sin del av det utvidede DAB-markedet. Det som var et handikap i og med at få eide DAB-radioer, er nå blitt en styrke. Flere nye aktører vil kunne prøve seg, men Radio Trondheim har fått «skrudd seg til».

- Nå ligger vi plutselig litt foran de andre. Vi har mange gode ideer vi nå endelig håper å kunne realisere, sier Sonstad. Blant annet har han allerede laget store deler av en serie sammen med lege og forfatter Berit Nordstrand. De tar utgangspunkt i hennes bok «12 uker til et sunnere liv» gjennom 12 episoder.

- Der skal jeg være folkets mann og spørre og grave, mer enn å være forsøkskanin. Jobben min på teateret for tiden krever at jeg ikke går ned i vekt, ler Sonstad, aktuell som Lille-John i Trøndelag Teaters premiereklare forestilling «Robin Hood–Rai rai i Sherwoodskogen».

Journalistikk og kvalitetstull

- Vi håper å bli et laboratorium for gull og gråstein, der vi kombinerer god journalistikk med kvalitetstull. Få tilbake litt av den gamle Radio1-feelingen. Da var det gøy å lage radio, smiler Danielsen, mens Sonstad mener det superlokale må suppleres med stoff som vekker interesse også utover bygrensene.

- Vi ønsker å lage programmer som også er gode og relevante nok til at de kunne vært sendt på riksdekkende kanaler, forklarer Sonstad. Dette fordi programmene kan sendes som podkast, og spres videre enn radioens dekningsområde–som per i dag omfatter 230 000 potensielle lyttere fra Verdal i nord, Tydal i Øst og nesten til Oppdal i sør. Kanalen ønsker også å vises enda bedre i bybildet, et mobilt studio er under konstruksjon og gi mulighet til å sende live fra hvor det skulle være.

- Ikke få panikk!

- Til slutt, har dere noen råd til folk med DAB-angst?

- Først og fremst, pust med magen og ikke få panikk! Dette ordner seg, og det nesten helt av seg selv, sier Sonstad.

- Om du skal lese én bruksanvisning i ditt liv, gjør det nå. Ikke vær redd for å spørre, få gjerne butikken der du kjøper radioen til å hjelpe deg, råder Baard Danielsen.