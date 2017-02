Dagens unge samer mikser gjerne kofta med piercing, sminke og jeans

Saken oppdateres.

Trondheim sentrum er full av farger denne uka. Frodige samekofter i både nye og tradisjonelle varianter er å se overalt. I forbindelse med Tråante 2017 har Nordenfjeldske kunstindustrimuseum invitert avgangselever fra Sámij åhpadusguovdásj til å presentere arbeider i en pop-up utstilling ved museet. Utstillingen viser hvordan unge duöjjie-utøvere i dag jobber med å utvikle og tilpasse duöjjie (samisk håndverk), til samtiden.

- De ønsker å ta folkekunst inn i sin egen tid. De bruker sminke, piercing og er viktige rollemodeller for unge samer i dag, sier Åshild Adsen, direktør ved Kunstindustrimusèet og tilføyer.

Stolt draktarv

- Vi bruker våre bunader kun til 17. mai og spesielle anledninger, men disse ungdommene bruker gjerne koftene, draktene og elementer fra disse når de skal på fest. Og de blander det med jeans og vanlige klær, noe som bidrar til å levendegjøre denne kulturarven og folkekunsten. De gjør draktarven relevant for ungdommer i dag, sier Adsen.

For selv om klærne er tradisjonelle, oppleves dette som noe nytt. De samiske designerne er stolte av drakttradisjonen sin og vil gjerne bruke tradisjonsklær så mye som mulig, men med en moderne vri.

- Alle vi har tradisjonelle kofter på oss i dag. Det er ingen av oss som bruker den hver dag, men vi bruker den langt oftere enn dere bruker den norske bunaden. Vi kan ta på oss kofta og gå på fest, men det skjer jo ikke med en bunad, sier Ellen Berit Dalbakk som også har en sommerkofte hun gjerne bruker i forskjellige sammenhenger. Skjerf og smykker som samiske øredobber og ringer kan godt benyttes til vanlige klær.

- Jeg brukte kofta i jula, og kan også for eksempel bruke den på nyttårsaften, sier Dalbakk.

Skaper tilhørighet

De ønsker å gi et signal om at folkedrakten i enda større grad kan brukes til hverdags og tas med inn i samtiden. Med sin håndverkstradisjon og kunnskap gjør de små brudd for å gjøre plaggene relevante for dagens ungdom.

- Her har jeg laget en moderne utgave av en tradisjonell pesk. Jeg har brukt et rødt ullstoff, fremfor skinn, og jeg har satt inn en glidelås som gjør ullkåpen mer praktisk, forteller Merethe Kuhmunen. Hun er glad i sterke farger, noe hun viser med både klær og sminke.

Terje Israelsson skulle ønske samisk ungdom brukte kofta enda hyppigere. Selv bruker han den i forbindelse med samiske arrangement og markeder.

Samiske smykker til hverdags

- Kofta er laget i veldig bra materialer slik at det hadde vært mulig å bruke den daglig. Jeg benytter en del tradisjonelle samiske smykker til vanlig, sier Israelsson.

- Det er mange som bruker samiske smykker hver eneste dag til vanlig hverdagsantrekk, supplerer Katarina Kielatis. Hun lager sølvsmykker der hun kombinerer samiske uttrykk med andre symboler.

Felles kleskoder

- Når man er i en stor by, og ser noen andre som har noe samisk på seg, blir det som et hemmelig språk. Man trenger ikke prate sammen, men opplever likevel et fellesskap, sier Kielatis.

- Dette er en tradisjonell ryggsekk som jeg har gjort om slik at du kan bruke den som en skulderveske, og jeg har dekorert den annerledes for å få en ny design, forteller Olivia Östlund.

Kunstindustrimuseet har en stor samling samisk folkekunst og disse gjenstandene kan sees på Sverresborg Trøndelag Folkemuseum i forbindelse med utstillingene Duedtie/Duodji/Duodje – samisk husflid og tradisjonshåndverk. Denne utstillingen blir stående ut 2017.