Det starter med Rai Rai og ender med Voi Voi

Saken oppdateres.

For dette er annerledes-helgen. Eller for å være mer presis: The weekend of Difference.

Mens ferske band var i fokus på Trondheim Calling sist helg, er det trøndersk rock- og pophistorie som ruler nå.

Den ene bærebjelken er premieren lørdag på Trøndelag Teater, «Robin Hood – Rai Rai i Sherwoodskogen» . Det nye stykket til byens humorkonger Mads Bones og Olve Løseth er en musikal basert på trøndersk popmusikk. D.D.E. (rekkere ensemblet å legge inn et stikk til trygdeordningene i Nottingham?), Aleksandersen, Tysland, Knutsen og Ludvigsen og mange flere. Blant den trønderske sangskatten er også to låter med Difference.

50 år med Difference

Difference er et av to norske band som kan stille med samme besetning i 2017 som i 1967. Og de er det eneste bandet som gjør nettopp det, i hjembyen sin, i to utsolgte 50-årsjubileumskonserter i Olavshallen lørdag og søndag . Det blir hele den gamle gjengen, med alle de mest kjente låtene, med gjester, inkludert Stage Dolls og danske De nattergale som står på en scene i Norge for første gang. De nattergale er altså de som hadde originalversjonen av «The Julekalender».

For dem som ikke har sikret seg billetter til disse utsolgte begivenhetene kan kanskje Hellbillies på Orkanger lørdag være et alternativ?

Hundene, Gribbene og Gnukk

Det finnes gode tilbud også for yngre rytmisk musikk også. Kristopher Schau og hans albumaktuelle band The Dogs spiller på Studentersamfundet fredag. Gribbene fra Oslo er også albumaktuelle, og er tilbake til byen for første gang etter en smått legendarisk konsert på Larssen 2. juledag for drøyt et år siden. Denne gangen spiller de på Fru Lundgren med support av trondheimsbandet Gnukk . Begge bandene spiller hard, kontant, klassisk rock og synger på morsmålet.

Patrick og Oral Bee

Conor Patrick spiller sin første større konsert i hjembyen på noen år på Byscenen fredag kveld. Med seg i bandet Ninja Stars har han blant annet Jo Sverre , selv Bylarm-aktuell og P1-favoritt. Jo Sverre med band spiller også oppvarming på konserten.

Lørdag på samme scene er Oslo-rapperen Oral Bee på plass for å formidle låter om damer, penger og festing, sikkert også noen nye låter fra det aktuelle albumet. Pimpguden befalte meg til det.

Biru Baby og joikikal

Tråante er i ferd med å gli over i studentfestivalen ISFiT, men flere arrangement overlapper. Det samiske rockebandet Biru Baby spiller på Klubben fredag. «Dette er en gjeng som vet hvem de er, hvorfor de gjør det de gjør, og som omtrent er villige til å dø for at publikum skal skjønne alvoret. Og leken», skrev undertegnede om dem for et år siden.

Like samisk, men noe helt annet er musikkteaterforestillingen, eller joikikalen , «Plupp» med musikk av Frode Fjellheim som vises på Avant Garden fredag.

Årets morsomste – og kjedeligste?

Årets kanskje morsomste teaterforestilling er på trøndelagsturné med Riksteatret. I helga vises «Kollaps i kulissene» i Steinkjer fredag og Namsos lørdag.

Årets kanskje festlige skoleforestilling er den tradisjonsrike musikalsatsingen på Strinda Videregående . «Moulin Rouge» har premiere lørdag.

Årets kanskje kjedeligste film har absolutt sin menighet, «Fifty Shades Darker» er helgens mest omtalte kinopremiere.

Vårofret og Razzle Dazzle

Kulda fortsetter, men Trondheim Symfoniorkester varmer nok sitt publikum når de fremfører fredag «Vårofret» for andre kveld i Olavshallen, med sjefdirigenten Krzysztof Urbański, fiolinsolist Hyeyoon Park og Det Norske Blåseensemble.

Marius Martniussen har hatt jevnlige utstillinger her siden han ble uteksaminert av Kunstakademiet i 2004. Nå er sørlendingen tilbake, med nye malerier på Galleri SG . «Razzle Dazzle» åpnes lørdag, og er oppkalt etter og inspirert av en type rettlinjet kamuflasjemaling på skip, som oppsto under første verdenskrig. Målet var ikke å skjule skipet, men å villede fienden. Nå er det kanskje publikums tur til å bli villedet?

Anno anno og Voi Voi

De populære familiedagene på Erkebispegården i Annos fotspor fortsetter, med omfattende program gjennom hele lørdagen. Simen Havig-Gjelseth, eller Anno-Simen om du vil, er denne helgens gjest.

Ja, da var vi ferdige. Nei, forresten. Vi skulle jo ende i Voi Voi. Søndag kveld, i Antikvariatet på Bakklandet, fremfører den musikalske teatertruppen, eller om du vil: den teatralske musikkduoen Pantertanter gamle hits med Nora Brockstedt & Co og på sin egen måte, akkompagnert av Panter-onklene. Og da tenker jeg vi setter strek.