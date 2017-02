Rune Rudberg avlyser

Saken oppdateres.

Dansebandartisten Rune Rudberg og bandet hans skulle holde konsert på Olavs pub og spiseri i Trondheim sentrum lørdag. Nå er konserten avlyst.

– Han har fått influensa og har mistet stemmen. Det var veldig synd, det er flere hundre som har kjøpt billetter, sier arrangør Terje Utaker.

Gluntan tar over

Lørdag spiller Difference den første av i alt to jubileumskonserter i Olavshallen, og Utaker vet at mange hadde sett for seg etterfest med levende musikk på Olavspuben.

– Vi har fått tak i Gluntan, forteller han.

Ny konsert i mai

Nylig ble det kjent at Rune Rudberg er en av årets Melodi Grand Prix-deltagere. Utaker forteller at det nå er satt opp en ny konsert med Rudberg på Olavs pub og spiseri 16. mai. De som allerede har billetter til lørdagens konsert, kan bare bruke dem. De kan også få refundert pengene.

Til Gluntan-konserten får de som allerede har Rudberg-billett inngang til 150 kroner, mens «vanlige» betalende må ut med 200 kroner.

– Det kan bli en veldig artig kveld i mai, sier Utaker.