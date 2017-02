- Høysesong for uteleie av sexmaskiner

Saken oppdateres.

- Filmene har ført til økt etterspørsel etter hardcore sexleketøy. Jeg tror at filmene har gjort folk mer dristige, og at de derfor tørr å prøve ut nye ting, forteller Tom Krogstad hos Club4Shop.

Krogstad er daglig leder av to erotikkbutikker i Trondheim, og til våren åpner han sitt tredje utsalg, denne gangen i Tromsø. I utstillingsvinduene hans slåss store «Fifty shades» - plakater og buttpluger i blått lær om de forbipasserendes oppmerksomhet. Han forteller at «Fifty shades-filmene» lokker flere folk til butikkene.

- Mange tester først «Fifty shades»-produktene, før de prøver seg på litt røffere utstyr. Pinner som stikkes opp i urinrøret, balleklemmer og kuklåser har det gått voldsomt mye av, doserer Krogstad, mens han drar frem en battongliggnende stang.

- En fot og beinspreder, forklarer butikksjefen.

Urealistiske filmer

Krogstad sier at han selv så « Fifty Shades of Grey » da den gikk på kino i 2015. Den amerikanske filmen som baserer seg på bøkene til E.L. James, fikk en blandet mottakelse hos det norske anmelderkorpset. Selv mener Krogstad at den første filmen ikke var helt realistisk.

- Det er jo underholdning, men vi som jobber i erotikkbransjen ser at det er mye som ikke samsvarer med virkeligheten. Hovedkarakteren bruker blant annet lærpisken helt feil.

Krogstad håper at filmskaperne har fått bedre veileding fra BDSM-miljøet i film nummer to. Han gleder seg uansett til å se storfilmen på kino.

- Jeg er spent på å se om det er mer realistisk denne gangen. Filmene er jo laget for å pirre det brede lag av folket. Det er det som selger.

Morsdagen selger mindre enn før

En torsdag formiddag i februar er det stille i butikken på Solsiden. Krogstad forklarer at over 70 prosent av omsetningen hans kommer fra netthandel.

- Tidligere var det stor etterspørsel rundt morsdagen og valentinsdagen. De siste årene har det dabbet litt av, så derfor reklamerer vi heller for «Fifty shades».

Han sier at det i det siste har vært stadig større etterspørsel etter sexmaskiner.

- Akkurat nå er det høysesong. Det betyr at vi leier ut to i uka, avslutter Krogstad.