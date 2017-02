Saken oppdateres.

Stands med blant annet kondomeriet, fotovegg og masker på de ansatte var ting som satte folk i stemning før filmen da Trondheim Kino rullet ut den røde løperen.



- Det er en av de store hendelsene i filmåret i år. Det er masse interesse, vi synes det er veldig gøy å være med på dette. Festvisningen ble veldig fort utsolgt, forteller Lisa i Trondheim Kino.

Hun forteller at de gjorde noe lignende da det var premiere på den første filmen «Fifty Shades of Grey», og at det var suksess.

- Publikum kom tidlig med godt humør. Det var full jubel inne i salen, vi håper på det samme den gangen her òg, sier hun.

Tradisjon tro

Marit Rugelsjøen, Therese Vigdal og Monika Karlsen har alle tatt turen for å se filmen og feire bursdagen til venninne Nina Bakke.

- Vi var her i fjor også, Nina har jo bursdag hver gang det er «Fifty Shades»-premiere. Vi lager en helaften ut av det, forteller Rugelsjøen og legger til at det nå har blitt en tradisjon med tanke på at det har skjedd to ganger.

Hele gjengen hadde spist middag og ladet opp til filmen på en restaurant før premieren.

- Vi vorset først, og skal nache etterpå, sier bursdagsbarnet.

- Vi kommer til å være i seng før klokken ti, avbryter Rugelsjøen.

Venninnene forteller at de var fornøyde med arrangementet i fjor, og at det er derfor de har valgt å ta turen i år også. De hadde høye forventninger før filmen.

- Jeg forventer at den er bedre enn den første filmen. Jeg har jo lest boken også, så jeg vet at det er mye action, og mye av litt andre ting også - og det liker vi, forteller Karlsen.