«Spælle nå Creedence» på Sverresborg

Søndag 2. juli står John Fogerty på scenen på Sverresborg Arena, med et sett så å si skreddersydd et trøndersk publikum.

De var aktive kun mellom 1968 og 1972, men det amerikanske bandet Creedence Clearwater Revival (CCR) satte spor i rockhistorien med sin saftige blanding av rock, country og soul.

Særlig satte California-bandet preg på året 1969, da de rakk å gi ut hele tre klassiske album: «Bayou County» i januar, «Green River» i august og «Willy and the Poor Boys» i november. Album som inneholder eviggrønne rockklassikere som «Born on the Bayou», «Proud Mary», «Green River», «Bad Moon Rising», «Down on the Corner» og «Fortunate Son». Og det er dette året konserten vil kretse rundt.

Et fenomen

Mellom 1972 og 1987 nektet Fogerty å spille CCR-låter på konsert, men dette er for lengst et tilbakelagt kapittel. Han vil imidlertid også spille låter fra sin øvrige karriere. Musikkmagasinet Rolling Stone har kåret Fogerty både til en av historiens 100 beste gitarister og vokalister. Han er blitt nominert til Grammy-pris en rekke ganger, og vant i 1998 for albumet «Blue Moon Swamp». Creedence Clearwater Revival ble innlemmet i Rock'n'roll Hall of Fame i 1993.

- Til at de eksisterte i bare fire år, har musikken til Creedence og Fogerty et fenomenalt gjennomslag, kanskje særlig her, sier Stein Vanebo i Trondheim Concerts.

Munnhellet «spæll nå Creedence», kjent tilrop fra utallige konsertgjengere, sier sitt om posisjonen bandets låter fortsatt har i festlokaler rundt omkring i Trøndelag. En posisjon som understrekes ytterligere av opptil flere hyllestband fra regionen.

Lover flere utendørskonserter

I løpet av ett døgn har Trondheim Concerts sluppet to konserter, Deep Purple mandag formiddag og nå altså John Fogerty.

- Det er de to første av flere. Vi har flere bud inne, noen i samarbeid med Live Nation, og vi jobber under høytrykk, sier Stein Vanebo i Trondheim Concerts.

- Men jeg har en god følelse, og tør i alle fall si at det blir flere enn disse to, sier Vanebo, som også lover flere utendørskonserter.

- Vi har godt håp om å kunne få luftet E.C. Dahls Arena, det blir mer på Sverresborg – og Granåsen ligger og venter på oss. Der har vi ikke fått noen fisk i garnet foreløpig, men vi jobber kontinuerlig.

Billetter legges ut fredag kl. 08.