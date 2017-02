Disse artistene ønsker de å se på scenen i sommer

Saken oppdateres.

Tormod Arfeldt (31):

- Jeg må få lov til å nevne to. Avenged Sevenfold og Emil Bulls. Avenged Sevenfold har jeg sett én gang før, da de varmet opp for Iron Maiden her i Trondheim. Emil Bulls er et tysk hardrockband som ikke er så veldig kjente, men de fortjener at mange flere får vite om de.

Christoffer Solberg (22):

- Springsteen. Jeg har sett han før, men fikk ikke dratt på konserten i fjor. Det hadde vært gøy å se han i Trondheim.

Ingrid Korsrud (22):

- Colbie Calliat. Rett og slett fordi hun har en nydelig stemme.

Øyvind Hofstad (52):

- Aerosmith. Jeg liker de veldig godt, og vet at de skal på turné i år.

Ragnar Heger (67):

- Jeg vil se Coldplay. De er et av verdens beste band, jeg digger de.

Therese Mårnes (32):

- Within Temptation. Det er favorittbandet mitt, og det var så bra da de var her sist.

