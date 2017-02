- En anerkjennelse for kulturbyen Trondheim

Saken oppdateres.

- Byens kulturinstitusjoner har all grunn til å feire. Dette er ikke bare en stor dag for de store institusjonene, slik som symfoniorkesteret og teateret, men også for dem som driver frie teatergrupper, produserer musikk og arbeider med kunsthåndverk, sier ordfører i Trondheim, Rita Ottervik.

Ottervik mener at det er viktig for Norge, Trøndelag og Trondheim at kontoret, som har fått navnet Kreativ Norge, legges utenfor Oslo.

- Det er essensielt at slik miljø blir lagt utenfor Oslo, hvis ikke får hovedstaden et definisjonsmonopol. Dette betyr at vi kan bygge opp kulturnæringen enda mer. Det er en stor anerkjennelse av kulturbyen Trondheim, sier ordføreren.

Feirer dagen med ett kakestykke

En annen som ønsker det nye kontoret velkommen til Trondheim er leder for kulturkomiteen i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Per Olav Hopsø. Han mener at dette er en stor dag for Trondheim og den kreative næringen i Trøndelag.

- Trondheim påtar seg et nasjonalt ansvar. Dette er en anerkjennelse av jobben kulturnæringen, fylket og kommunen har gjort i søknadsprosessen.

Hopsø mener at det fine med Trondheim er at byens kulturmiljø er spesielt dyktige på å samarbeide seg imellom. Han sier videre at dagen selvfølgelig må feires.

-Vi må jo greie å få fatt i ett kakestykke, slik at vi får feira gladnyheten, ler Hopsø.

