I dag avslører hun hvem som får Kulturrådets nye kontor

Saken oppdateres.

Kulturminister Linda Hoftstad Helleland har invitert til pressekonferanse i Oslo klokken 11.45, og skal da kunngjøre hvilken by som kommer til å få Kulturrådets nye kontor; Kreativt Norge.

LES OGSÅ: Trondheims håp ikke svekket av at det drøyer med avgjørelsen

Hard konkurranse

Det var i fjor høst at konkurransen om å få Kulturrådets nye kontor hardnet til. Da Bergen og Stavanger seilte opp som favoritter, våknet de trønderske politikerne og krevde at flere byer måtte få sjansen til å selge seg inn.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland løste saken ved å invitere alle de sju byene i storbynettverket til en samling, eller «audition» som hun kalte det.

Adresseavisen har nå grunn til å tro at kontoret blir lagt til Trondheim.

- God presentasjon

Trondheim kommune ble representert av Per Olav Hopsø (Ap), leder av kulturkomiteen i Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheims varaordfører Hilde Opoku (MDG).

- Vi følte vi gjorde en god presentasjon, og har fått gode tilbakemeldinger på at vi svarte på det departementet ønsket å vite. Vi fokuserte ikke mest på det vi gjør i dag, men på hvorfor vi kan gjøre en best mulig jobb for kulturnæringene i hele Norge, fortalte Hopsø til Adresseavisen tidlig i januar.

«Kreativt Norge» er en del av regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring i 2017. Det er bevilget 17,5 millioner kroner til arbeidet, og kontoret vil gi nye arbeidesplasser til Trondheim.