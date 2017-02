- Jeg er en vinnerskalle

Saken oppdateres.

– Jeg visste vel litt mer enn henne, sier han lakonisk til Bergens Tidende.

Leif-Einar Lothe, alias Lothepus, holdt ut alle de seks ukene på gården i Telemark sist sommer. Det har gjort ham til vinterens store snakkis over hele landet.

At han skulle vinne hele «Farmen kjendis» var egentlig som forventet, men Lothepus innrømmer at han var mentalt sliten på slutten.

LES OGSÅ: Lothe vant «Farmen kjendis»

– Det var jo et psykisk hardkjør, særlig de siste dagene Jeg var trøtt og lei. Men jeg ville vinne. Det hadde ikke vært greit å tape. Innerst inne er jeg en vinnerskalle, sier han.

Beholder bilen

Vinneren får en bil. Den skal han kjøre over Langfjellene mandag, etter en lang seiersfest med hele «Farmen»-gjengen.

– Samboeren min, Randi, har behov for en bil. Den skal ikke selges. Nei, for faen.

Les også: - Jeg holdt på å gå på veggen der inne

– Hva var det du lengtet mest etter de siste dagene?

– Å få snakke med Randi og ungene. Det var også det første jeg gjorde da jeg slapp ut. Etterpå hadde vi oss en skikkelig feiring.

– Har det vært vanskelig å holde det hemmelig at du vant?

– Nei. Det er blitt en vane. Jeg husker knapt selv at jeg vant, sier Lothepus smilende.

Vasser i TV-tilbud

«Farmen kjendis» er blitt tidenes seersuksess på TV 2, med et snitt på knappe 950.000 seere.

Dette har igjen smittet over på kultserien «Fjorden Cowboys», som hadde totalt nesten 600.000 seere på forrige ukes start av sesong fire. Det er sensasjonelt bra for en serie på nisjekanalen TV 2 Zebra, og er klar rekord for et underholdningsprogram.

Lothepus vasser nå i tilbud, både fra TV 2, NRK og andre kanaler. Noen av tilbudene skal være serier som bygger rundt ham som person.

– Men jeg gir ikke faen i «Fjorden Cowboys». Der gir vi alt.

Stresset av alt styret

– Hva skal til for at du skal si ja til et TV-tilbud?

– Jeg må få lov til å være meg selv. Jeg kan ikke bake kaker og slikt. Det er uaktuelt. Suksessen til «Fjorden Cowboys» kommer av at vi er ærlige og ekte. Det er den jeg er.

– Blir det lett å være ekte foran kamera, nå når du er blitt a-kjendis, i kommende sesonger av «Fjorden Cowboys»?

– Jeg håper det. Jeg blir litt stresset av alt styret som har vært den siste måneden – jeg får blant annet ikke tid til å snakke med folk. Og for noen kan jeg virke arrogant. Men når vi lager «Fjorden Cowboys» glemmer jeg at det er kamera der. Det er ikke noe spill, sier Lothepus.

Artistkarrieren blomstrer

En positiv bieffekt av kjendisstatusen er det som skjer med artistkarrieren nå. Musikeren Lothepus får tilbud fra hele landet om konserter og festivaljobber. Snart skal han i studio, trolig i Bergen, for å spille inn nytt album.

– Vi har mange nye låter, de fleste skrevet av gitarist og produsent Vidar Berge. Jeg har jo ikke tid til slikt. Er det en låt jeg ikke liker, kaster vi den bare vekk. Jeg ser allerede på timeplanen at det blir veldig mye spilling i 2017.

– Liker du å gjøre konserter?

– Egentlig ikke. Jeg vil helst sitte alene i skogen, ved en grøft. Det er herlig å slippe å se folk, sier Lothepus på sedvanlig vis.

Entreprenørfirmaet hans går også så det suser. Det samme med nettbutikken som selger Lothepus-produkter.

– Hva med å ta en lang ferie nå?

– Det har jeg ikke tid til. Jeg har jo folk som skal lønnes, sier Lothepus.